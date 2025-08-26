恭喜！《我的老師叫小賀》女星生了 老公抱兒「父子對望照曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾在偶像劇《我的老師叫小賀》打開知名度，被封為「小張曼玉」的演員王禹舒，去年9月宣布結婚後再迎人生喜訊，她近日在社群宣布兒子Odin已於8月18日平安誕生，正式升格新手媽媽，喜悅之情溢於言表。

王禹舒去年9月宣布結婚後再迎人生喜訊。（翻攝自IG）

王禹舒24日在IG曬出老公抱著兒子對看的溫馨畫面，並寫下「嗨！我們的男寶寶」，首度公開孩子的小名Odin，貼文中也分享多張寶寶萌照，其中父子深情對望的畫面相當有愛，瞬間融化粉絲，她的喜訊立刻吸引圈內好友留言，留言區被滿滿祝福洗版。

王禹舒曬出丈夫與兒子溫馨對望照。（翻攝自IG）

賴慧如、鄭芯恩、陳語安、王樂妍等演藝圈好友紛紛獻上祝賀「可愛～」、「恭喜寶貝」、「Big congrats!!!!!」。同樣才剛升格為新手媽媽的歐陽妮妮也熱情留言「歡迎小寶貝」，讓網友直呼「小賀班底再添下一代」。

