大咖化妝師驚傳逝世！關穎悲慟發聲 他曝5天前最後對話

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾與關穎、王思佳等藝人合作的化妝師吳阿志驚傳離世消息，震驚演藝圈。五堅情成員「小賴」賴晏駒昨晚悲痛發聲，透露5天前才與對方聯繫，如今卻天人永隔，難掩哀傷說：「親愛的阿志，你在天上一定也是最愛笑的天使。」坦言心情至今仍無法平復。

小賴回憶，當年在事業低潮時，吳阿志曾主動安慰：「你有需要我可以幫你，化妝費用我們講好就好，不要有壓力。」小賴卻因為不好意思，並未真正開口，直到小賴因為《娛樂百分百》的「狼人殺」事業逐漸有起色後，小賴才告訴阿志：「我終於可以找你化妝了。」從那之後，阿志一路陪伴他，無論在活動、商演、MV、演唱會甚至小巨蛋，都少不了阿志的身影。

小賴與吳阿志從首次合作《下次我會把你抓緊》，到最後一支《嗯逗號》MV，兩人已習慣在凌晨妝髮時大聊趣事、一起大笑，留下滿滿回憶，最令小賴難過的是，他與吳阿志其實在8月20日才通過電話，因為隔天要合作MV，沒想到那通電話卻成了最後一次對話。

小賴哽咽表示：「還是有一點生氣，為什麼沒有把身體狀況告訴我。今天收到消息，我愣住了，還是不敢相信這是真的。」小賴最後寫道：「我會記住你的好、你的孝順，還有你開朗的笑聲，繼續在天上當一個笑開懷的天使吧。曾經答應你的事情，我會好好實現它。」

關穎也表示，「謝謝你一直以來的認真付出，至今我仍難以置信這是真的。希望在另一個世界，

你依然能自在地做著自己最熱愛的事情，散發光芒！」

