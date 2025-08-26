晴時多雲

77老大代言翻車！廣告誇大遭重罰484萬「蟬聯違規王3年」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市衛生局昨（25日）公布114年上半年違規廣告查緝情形，食品廣告違規多達182件，裁罰金額累計2384萬元。其中，由網紅中醫師77老大代言的「『LABELLE拉蓓』青木瓜豐盈飲」廣告因誇大不實遭重罰484萬元，而且更是連續3年蟬聯違規金額最高。

網紅中醫師「77老大」代言商品涉及誇大不實遭北市重罰。（本報資料照）網紅中醫師「77老大」代言商品涉及誇大不實遭北市重罰。（本報資料照）

北市衛生局指出，七寶創意有限公司推出的「『LABELLE拉蓓』青木瓜豐盈飲」食品廣告，涉及誇大不實，裁罰金額高達484萬元，成為今年上半年違規罰鍰第1名。根據統計，該公司已連續3年位居違規榜首，凸顯問題屢罰未改善。值得注意的是，產品代言人正是知名網紅中醫師「77老大」。

針對「77老大」為產品代言人，食品藥物管理科科長林冠蓁說明，違規廣告的代言人也須承擔責任，依《食安法》第28條可處最高400萬元罰鍰，不過裁罰將由代言人戶籍所在地的衛生局執行。此案再度引發外界關注，也讓77老大成為輿論焦點。

