不只美秀福夢也爆成員退團 網友卡位等真相憂原因不單純

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期台灣幾個知名樂團接連爆出成員退團，先是美秀集團的吉他手修齊離團；這幾天又爆出曾入圍金音獎的福夢樂團，貝斯手邱奕勛疑似「被退團」，雖然公司發出聲明，但因沒有明確說明原因，讓許多粉絲相當難過，更有網友想要「卡一個」，紛紛猜測邱奕勛離團「原因不單純」？

福夢樂團爆出貝斯手邱奕勛（左）退團，只剩下主唱李浩瑋（中）和鼓手陳王晧。（形上娛樂提供）

美秀集團近來傳出好消息，原定9月29日在香港舉行的演唱會完售，現在又加開9月30日場次，門票將在明（27日）開賣，不過因為修齊已經離團，將無法一起感受喜悅。之前修齊爆出動念退團，還一度被主唱狗柏列出幾大「罪狀」，後來兩人又一起唱KTV「破冰」，但事後修齊又在社群發抱怨文，關係讓人霧裡看花。

請繼續往下閱讀...

不只美秀集團成員變動，福夢樂團⾙斯⼿邱奕勛也退團，形上娛樂日前發出聲明提到，邱奕勛從8⽉20⽇起和福夢樂團結束合作關係，「並不再參與任何福夢樂團相關演出、製作或宣傳活動。」消息爆出後，福夢這兩天仍有演出活動，主唱李浩瑋難過表示自己滿心疼的，覺得歌迷要喜歡他們真的很累很麻煩，樂團從好好的4個人變成現在剩下他和鼓手陳王晧兩個人，讓歌迷失望了，他希望大家還是可以給奕勛一些空間。

金曲獎之後，修齊（右）已正式離開美秀集團。（翻攝自臉書）

由於形上娛樂在聲明中提到：「本公司⾝為藝⼈經紀與團隊管理單位，始終堅持誠信、尊重與專業的合作原則，亦嚴正維護每⼀位成員的⼯作環境與品牌形象。對於任何損及團體信任或影響公司聲譽之⾏為，我們皆秉持零容忍⽴場，並將依據合約規範果斷處理。」這些內容讓網友好奇，邱奕勛是否有發生什麼傷害福夢形象的作為？

雖然唱片公司聲明表示：「我們誠摯感謝邱奕勛過去在樂團上的貢獻，並祝福他未來的發展。福夢樂團將持續以穩健步伐推進創作，延續與樂迷之間的連結。」不過因為沒有明確說明邱奕勛退團主因，因此很多喜歡福夢的歌迷覺得很傷心，網友則更加好奇福夢貝斯手離團真正原因為何？李浩瑋今晚將出席電影首映活動，不知是否有機會說明團員離團一事。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法