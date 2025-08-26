晴時多雲

娛樂 最新消息

（專題）一個週末兩部年冠達陣！《鬼滅》、《角頭》雙雙稱霸年度票房

〔記者許世穎／專題報導〕近期台灣電影院人潮洶湧，除了有現象級日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》以破紀錄氣勢雄霸電影市場，還有持續熱賣不退的《F1電影》，上週再有台片《角頭－鬥陣欸》加入上映行列，讓上週末（8月22至24日）一口氣再達陣兩部年度冠軍！

《F1電影》是今年全台最賣座的好萊塢電影。（翻攝自X）《F1電影》是今年全台最賣座的好萊塢電影。（翻攝自X）

2025年電影票房邁入下半年後驚喜不斷，上半年末段上映、由「小布」布萊德彼特主演的《F1電影》，在台上映44天後正式登頂2025年全台年度票房冠軍，上映55天後更成為今年首部全台突破5億大關的電影，截至上週末已突破5.28億。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》已登頂全台年度票房冠軍。（記者許世穎攝）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》已登頂全台年度票房冠軍。（記者許世穎攝）

在日本已率先突破影史紀錄的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》還沒上映就先打破台灣影史預售票房紀錄，8月8日一上映更立刻刷新年度開片日（4690萬）及首週末（1.7億）票房成績，僅花10天成為今年第3部全台賣破4億的電影，接著又以16天成為今年第2部破5億的電影，皆是今年最快速度。

除了年度票房記錄，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》也刷新不斷各項動畫電影及日片的影史紀錄，包括最高首週末票房、最高次週末票房、最速破億（2天）、最速破2億（4天）、最速破3億（8天）、最速破4億（10天）、最速破5億（16天）。

上週末《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》再以7946萬蟬聯全台三週票房冠軍，累積票房突破5.61億，正式超越《F1電影》登上2025年全台年度票房冠軍。

電影《角頭－鬥陣欸》上映4天成為今年最賣座的台灣電影。（曼尼娛樂提供）電影《角頭－鬥陣欸》上映4天成為今年最賣座的台灣電影。（曼尼娛樂提供）

而喊著「該出手了」口號的《角頭－鬥陣欸》，上週四（21日）正式在台上映，上映首日全台票房衝出1900萬佳績，空降全台票房冠軍，更刷新近10年台片首日最高紀錄，也是今年限制級電影首日票房最佳成績，開片4天除了以7720萬拿下上映新片冠軍，更直接登頂2025年台片全台年度票房冠軍，果然一出手就不同凡響。

註：上述金額皆為台幣。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》目前為2025年全台年度票房冠軍；《F1電影》則為2025年全台好萊塢電影年度票房冠軍；《角頭－鬥陣欸》則是2025年全台台片年度票房冠軍。

點圖放大header
點圖放大body

