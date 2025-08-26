晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾敬驊頒獎信封真實內容曝光！韓網被圈粉：太可愛了

曾敬驊（左）曬出，廉惠蘭的合影，稱被對方的笑容所感染。（翻攝自IG）曾敬驊（左）曬出，廉惠蘭的合影，稱被對方的笑容所感染。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾敬驊前天（24日）受邀在全球OTT大獎擔任頒獎嘉賓，沒想到卻爆出小插曲，40秒慌張表情全被拍，反而讓韓國網友大讚「有夠可愛」。曾敬驊今天（26日）凌晨在IG發文，直言成了一段有趣且難忘的回憶。

曾敬驊在經歷頒獎驚魂後，直呼「要收驚」，今天凌晨則在IG上表示：「沒想到跟廉老師（廉惠蘭）一起頒獎，成了我一段有趣且難忘的回憶，人生如戲，恭喜閃閃發亮的她拿獎，雖然我不會韓文，無法聊上幾句，但她給了我最謙虛又燦爛的笑容，頒完獎後我好像明白，原來帶給觀眾快樂溫暖也會溫暖自己，欸一～～？？？」

曾敬驊現身韓國全球OTT大獎擔任頒獎人，卻意外引起不少韓國網友注意。（翻攝自IG）曾敬驊現身韓國全球OTT大獎擔任頒獎人，卻意外引起不少韓國網友注意。（翻攝自IG）

曾敬驊去年以《誰是被害者2》入圍最佳男配角，今年則受邀擔任頒獎人，與在《苦盡柑來遇見你》中被譽為「國民媽媽」的廉惠蘭合體，共同揭曉最佳男女配角獎。揭獎時，他手中的信封中沒有得獎人姓名，只有一句「往旁邊看兩秒」的提示，讓他一度驚慌失措，幸得主持人朱鐘赫上前協助說明，最終驚喜揭曉，「最佳女配角」得主正是身旁的廉惠蘭，讓舞台氣氛在緊張與驚喜間掀起高潮，成為當晚最難忘的一刻。

倒是不少韓國網友被他這逗趣的表現圈粉，從社群平台上搜尋「증경화」（曾敬驊）就有許多討論，韓國網友紛紛表示，、「我愛上曾敬驊了，他好可愛」、「他真的是今天的開心果」、「他的表情真的太可愛了」、「我又愛上了曾敬驊，太帥了」、「曾敬驊不要回家了，」、「曾敬驊熱潮即將襲來」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中