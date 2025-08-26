曾敬驊頒獎信封真實內容曝光！韓網被圈粉：太可愛了

曾敬驊（左）曬出，廉惠蘭的合影，稱被對方的笑容所感染。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾敬驊前天（24日）受邀在全球OTT大獎擔任頒獎嘉賓，沒想到卻爆出小插曲，40秒慌張表情全被拍，反而讓韓國網友大讚「有夠可愛」。曾敬驊今天（26日）凌晨在IG發文，直言成了一段有趣且難忘的回憶。

曾敬驊在經歷頒獎驚魂後，直呼「要收驚」，今天凌晨則在IG上表示：「沒想到跟廉老師（廉惠蘭）一起頒獎，成了我一段有趣且難忘的回憶，人生如戲，恭喜閃閃發亮的她拿獎，雖然我不會韓文，無法聊上幾句，但她給了我最謙虛又燦爛的笑容，頒完獎後我好像明白，原來帶給觀眾快樂溫暖也會溫暖自己，欸一～～？？？」

請繼續往下閱讀...

曾敬驊現身韓國全球OTT大獎擔任頒獎人，卻意外引起不少韓國網友注意。（翻攝自IG）

曾敬驊去年以《誰是被害者2》入圍最佳男配角，今年則受邀擔任頒獎人，與在《苦盡柑來遇見你》中被譽為「國民媽媽」的廉惠蘭合體，共同揭曉最佳男女配角獎。揭獎時，他手中的信封中沒有得獎人姓名，只有一句「往旁邊看兩秒」的提示，讓他一度驚慌失措，幸得主持人朱鐘赫上前協助說明，最終驚喜揭曉，「最佳女配角」得主正是身旁的廉惠蘭，讓舞台氣氛在緊張與驚喜間掀起高潮，成為當晚最難忘的一刻。

倒是不少韓國網友被他這逗趣的表現圈粉，從社群平台上搜尋「증경화」（曾敬驊）就有許多討論，韓國網友紛紛表示，、「我愛上曾敬驊了，他好可愛」、「他真的是今天的開心果」、「他的表情真的太可愛了」、「我又愛上了曾敬驊，太帥了」、「曾敬驊不要回家了，」、「曾敬驊熱潮即將襲來」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法