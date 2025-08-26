晴時多雲

娛樂 最新消息

《折腰》劉宇寧自爆嗓音像吳青峰 性感歌聲吼來的

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕不要懷疑，身高190的中國男星劉宇寧曾經有過像吳青峰一樣透澈清亮的歌聲，只是為了到酒吧駐唱，硬用嘶吼的方式把自己的歌聲操成醇厚性感的歌聲。

劉宇寧說他還沒有到酒吧駐唱之前，嗓音很像吳青峰。（翻攝自劉宇寧工作室）劉宇寧說他還沒有到酒吧駐唱之前，嗓音很像吳青峰。（翻攝自劉宇寧工作室）

劉宇寧今年隨著主演的兩部古裝劇《折腰》、《書卷一夢》熱播，人氣飆升，每次開直播觀看人數都破6千萬，粉絲愛看他演戲，更愛聽他唱歌，他曾唱紅過《蒼蘭訣》、《且試天下》、《折腰》、《書卷一夢》、《獻魚》等百部劇集的「OST」主題曲、插曲、片尾曲，醇厚性感，具有磁性的歌聲，唱起劇集主題曲、插曲、片尾曲充滿渲染力。

劉宇寧因為在酒吧嘶吼著唱歌，喉嚨曾長瘜肉。（翻攝自劉宇寧工作室）劉宇寧因為在酒吧嘶吼著唱歌，喉嚨曾長瘜肉。（翻攝自劉宇寧工作室）

但其實劉宇寧早期的歌聲並沒有這麼醇厚性感，他曾經在直播時講到自己以前的嗓音很像吳青峰，非常的透澈清亮，結果他去應徵酒吧駐唱時，老闆說他的嗓音不適合唱酒吧，要他去練成粗獷一點的菸嗓，所以他從在酒吧駐唱的第一天就用嘶吼的方式唱歌，盡可能詮釋環境裡該有的故事感。終於成功的練成了充滿故事感的煙嗓，只是再也唱不了假音，甚至後來喉嚨還長瘜肉。

劉宇寧主演的《折腰》也是由他演唱主題曲。（翻攝自網路）劉宇寧主演的《折腰》也是由他演唱主題曲。（翻攝自網路）

王鶴棣（左）、虞書欣主演《蒼蘭訣》主題曲，也是劉宇寧唱的。（翻攝自網路）王鶴棣（左）、虞書欣主演《蒼蘭訣》主題曲，也是劉宇寧唱的。（翻攝自網路）

劉宇寧表示，醫生建議他做手術，手術後一個月不能用喉嚨。他2018年去看醫生的時候正好是事業的爬坡期，無法一個月不唱歌，只能選擇保守治療，靠著藥物支撐。後來他成功出道，為了長遠打算，他到北京的大醫院看喉嚨，結果醫生說他是奇蹟，正常人的嗓子如果到了他這個地步，應該已經發不出聲音，他居然還能唱歌，全憑意志力撐著。於是2019年1月底，他聽從醫生的建議開刀治療，趁著過年休養嗓子，度過了一段無聲的時日，才得以重新開口唱歌，擁有如今歌迷著迷的醇厚歌聲。

