韓國AAA來台場勘了！PD提前3個月抵高雄：請多指教

趙鉉宇PD透露已經到了高雄世運主場館場勘，備戰3個月後的韓國AAA。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國亞洲綜合娛樂盛會「2025 Asia Artist Awards（AAA）」今年適逢10週年，首度在台灣舉行，韓國製作人趙鉉宇PD提前3個月來台場勘，昨天（25日）曬出高雄世運主場館的照片，並表示「今年請多多指教喔」，令粉絲期待不已。

AAA將於12月6日、7日一連舉行兩天，主辦考量到能容納更多觀眾之外，也希望AAA能在更國際化的舞台上展現，因此將場地從桃園改到高雄世運主場館舉行。首日將由2PM李俊昊搭檔IVE張員瑛主持典禮，昨天宣布今年合作《苦盡柑來遇見你》的演員IU、朴寶劍將聯袂出席。而隔天的ACON音樂節則由李濬榮、i-dle的葉舒華、CRAVITY的Allen、Kiiikiii SUI擔任主持人，屆時高雄將宛如大型Kpop嘉年華般熱鬧。

韓國AAA將在高雄世運主場館舉行。（翻攝自IG）

