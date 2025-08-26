晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國AAA來台場勘了！PD提前3個月抵高雄：請多指教

趙鉉宇PD透露已經到了高雄世運主場館場勘，備戰3個月後的韓國AAA。（翻攝自IG）趙鉉宇PD透露已經到了高雄世運主場館場勘，備戰3個月後的韓國AAA。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國亞洲綜合娛樂盛會「2025 Asia Artist Awards（AAA）」今年適逢10週年，首度在台灣舉行，韓國製作人趙鉉宇PD提前3個月來台場勘，昨天（25日）曬出高雄世運主場館的照片，並表示「今年請多多指教喔」，令粉絲期待不已。

AAA將於12月6日、7日一連舉行兩天，主辦考量到能容納更多觀眾之外，也希望AAA能在更國際化的舞台上展現，因此將場地從桃園改到高雄世運主場館舉行。首日將由2PM李俊昊搭檔IVE張員瑛主持典禮，昨天宣布今年合作《苦盡柑來遇見你》的演員IU、朴寶劍將聯袂出席。而隔天的ACON音樂節則由李濬榮、i-dle的葉舒華、CRAVITY的Allen、Kiiikiii SUI擔任主持人，屆時高雄將宛如大型Kpop嘉年華般熱鬧。

韓國AAA將在高雄世運主場館舉行。（翻攝自IG）韓國AAA將在高雄世運主場館舉行。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中