娛樂 電視

沈玉琳抗癌暫時卸下《熱吵店》 唐綺陽長文吐「代班心境」

〔記者侯家瑜／台北報導〕沈玉琳近日因罹患血癌住院治療，讓他手上的綜藝節目《11點熱吵店》暫時交由小禎、唐綺陽、阿Ken等人輪流代班主持。唐綺陽稍早在臉書長文抒發心情，坦言這段代班經歷宛如一場玄幻旅程。

唐綺陽表示，3天前沈玉琳在臉書親筆發文，說明病況清楚又有條理，「終於無需猜測，讓人放心許多，真是太好了。」而她身為代班主持人，使命就是「好好守住節目，等玉琳哥回歸，不能辜負託付」。

唐綺陽（左）與沈玉琳主持《11點熱吵店》。（翻攝自臉書）唐綺陽（左）與沈玉琳主持《11點熱吵店》。（翻攝自臉書）

她透露原本只是情義相挺代替Melody的班，沒想到「一轉念」竟成為與沈玉琳學習「有趣荒謬」的機會。豈料才同台錄影2次，沈玉琳就因治病暫別舞台，讓她表示：「難道我的天王星功課不是學荒謬，而是別的嗎？」

隨後她與小禎搭檔錄了4集，又與阿Ken合作，面對新棚、新來賓與新定位，整個過程既陌生又慌亂。她坦言錄影時甚至出現「我是誰？我在哪？」的奇妙感受，深刻體會天王星能量的顛覆。

唐綺陽直言代班初期正逢水逆，各種糾結與失誤頻頻發生，「細心觀眾會發現，我時而嗨、時而安靜，時而自信、時而呆滯，這些都和我的內心轉折有關。」幸好水逆結束後，她逐漸找回穩定狀態。最後她感性喊話：「我會盡力守住《11點熱吵店》，等玉琳哥病癒歸來，完璧歸趙！」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

