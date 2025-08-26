朴栖含回來了！參演Disney+新劇 與路雲好友變敵人

《濁流之爭》朴栖含（左）、辛叡恩。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由路雲、辛叡恩、朴栖含領銜主演的韓國古裝劇《濁流之爭》，定檔於9月26日於Disney+上線。值得一提的是，朴栖含在2022年因演出BL劇《語意錯誤》爆紅，卻在當紅之際入伍，如今退伍接演新劇，在片中的鬍子造型十分亮眼，令人期待。

路雲再度挑戰古裝劇，於《濁流之爭》慘遭背叛。（Disney+提供）

朴栖含因BL劇《語意錯誤》爆紅，這次透過《濁流之爭》挑戰古裝劇。（Disney+提供）

《濁流之爭》由秋昌旼執導、編劇千成一執筆，故事設定在腐敗官員橫行、匪徒崛起奪權的16世紀朝鮮，當時的京江（今漢江）流域，貿易繁盛卻暗藏腐敗與權力鬥爭。而兩位童年好友在命運洪流中重逢、卻發現彼此各自處於社會的對立面，一場激烈的正義之戰即將開打。

辛叡恩在《濁流之爭》飾演機智過人、渴望證明自己的商人崔恩。（Disney+提供）

路雲在《濁流之爭》中，飾演困於過去的幫派打手張是律。（Disney+提供）

路雲在劇中飾演原是懷抱軍人夢的貴族青年張是律，卻因遭受背叛，成為冷酷的逃犯兼幫派打手，朴栖含飾演張是律的好友鄭天，則成為了張是律曾夢想成為的官員，是個堅守正義信念的新任警官。夾在兩人中間的是辛叡恩飾演聰明果敢的商人崔恩，機智過人又渴望證明自己，她在求生存與反抗腐敗社會之間找尋平衡。三人命運交錯，雖因際遇分離、卻因信念聯手，將共同對抗壓迫弱者的強權勢力。

