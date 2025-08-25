《德魯納酒店》呂珍九要來了！國民弟弟10月降臨寶島寵粉

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「國民弟弟」呂珍九出道20年，一路從《擁抱太陽的月亮》、《想你》到《成為王的男人》、《德魯納酒店》、《怪物》獲得許多人的喜愛，近期更因加入tving綜藝《大逃脫：The Story》掀起許多討論，話題度不斷。呂珍九也將舉行亞洲特別粉絲見面會「BLANKSPACE」，將在10月12日於西門WESTAR會台粉。

呂珍九將來台會粉。（UNI Global提供）

8歲出道成為童星的呂珍九，不只演出許多大咖的年少時期，更因《擁抱太陽的月亮》、《想你》躍升為南韓「國民弟弟」的代表。長大後演技不斷精進的他，曾以《成為王的男人》入圍第55屆百想藝術大獎電視部門，男子最優秀演技賞，之後更因和IU主演的戲劇《德魯納酒店》人氣暴漲，紅遍全亞洲，具燦星與張滿月之間的化學反應，獲得許多好評。之後呂珍九更和演員申河均同台飆戲《怪物》，不僅展現了絕佳的成熟演技，蛻變得過程更是讓許多粉絲看在眼裡。

此外，一相給人「國民弟弟」的可愛形象的呂珍九，也在2024年在電影《亡命機劫》首次挑戰反派角色，該電影在韓國不僅創下百萬人次觀看的票房，首次挑戰惡角的呂珍九，不僅打破過往形象，破格演技備受好評。除了在影視方面的表現，綜藝方面也相當活躍的呂珍九，自2020年出演tvN綜藝《帶輪子的家》後，不僅展現了許多私下自然的一面，今年更是以忙內身份加入了人氣密室逃脫綜——藝節目《大逃脫：The Story》並和姜鎬童、金東炫、柳炳宰、高庚杓及伯賢一起在各種主題下，進行解謎發現線索，推動遊戲劇情並逃出密室。

2025 YEO JIN GOO SPECIAL FANMEETING in TAIPEI

演出日期：2025年10月12日（日）

演出地點：WESTAR （台灣台北市萬華區漢中街116號8樓）

售票網站：年代售票（售票頁面建製中）

售票日期及時間：2025年9月14日（日） 12:00

票價：4,880 / 3,880 （全區坐席）/ 身障席 2,440

粉絲福利：一對一合照/團體合照/簽名海報/海報/小卡/ Hi touch/拍立得/簽名拍立得

主辦單位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd.

