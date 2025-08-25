TEEN TOP完整體來台！尋找13年前台粉：這次演唱會來嗎

韓國男團 TEEN TOP迎來值得紀念的出道15週年，10月5日於Zepp New Taipei舉行演唱會。（網銀國際影視提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團TEEN TOP今年迎來出道15週年，將以完全體回歸，並推出全新專輯《Just 15, Just Teen Top》，今天（25日）宣布將於10月5日在新莊Zepp New Taipei舉行演唱會。創造回想起第一次在台北辦見面會，當時在舞台上跳舞舞蹈的ANGEL（粉絲名）們，不知道是否也會來這次演唱會。

《2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT》主視覺。（網銀國際影視提供）

此次演唱會名為《2025 TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT LIVE IN TAIPEI》，正是他們夯曲《Rocking》的歌詞，如同超過100個字的演唱會標題，為粉絲帶來熱情滿溢的舞台，除了必唱的經典歌曲，還有隱藏名曲，以及專為實現粉絲心願的特別歌單。

請繼續往下閱讀...

TEEN TOP成員Niel。（網銀國際影視提供）

TEEN TOP作為二代團的青春代表，擁有多首被韓國公認經典的名曲《不要噴香水》、《Crazy》、《Missing You》等，Niel回憶起2012年第一次訪問台灣，讓他留下深刻印象：「機場有很多粉絲來迎接，那是第一次粉絲見面會，當時看到粉絲們用韓語大合唱《Crazy》的情景讓我很驚訝。此後無論是以TEEN TOP還是個人活動，經常來台北舉辦粉絲見面會和演唱會，每次都有粉絲熱情支持，所以對城市和粉絲都感到很親切。」

TEEN TOP成員Ricky。（網銀國際影視提供）

成員Ricky表示：「因為有我們的ANGEL、粉絲們，專輯和演唱會才能實現，也才能一起度過15週年。雖然經歷了很多變化，但成員們依舊如初。這次的專輯將會展現更加成熟的音樂和充滿氛圍的舞台表演，希望大家多多期待！」

TEEN TOP成員創造。（網銀國際影視提供）

「忙內」創造則說，至今都還記得2012年台灣第一次粉絲見面會，當時在舞台上大跳《Crazy》舞蹈的ANGEL們，不曉得他們是否前來這次出道15週年的演唱會，更透露他對粉絲的用心觀察：「2023年作為TEEN TOP演出時，再次來到台灣，雖然是久違的訪問，但發現以前的粉絲依然在場並繼續支持我們，真的很感動。」並透露前年演唱會結束後去了九份，覺得是一個讓人療癒和心情愉快的地方，這次來台若有空檔，也想逛逛夜市。

TEEN TOP成員天地。（網銀國際影視提供）

而這次TEEN TOP將於10月5日在台舉辦15週年演唱會，當天正好是成員天地的生日，讓他直說這場台北演出對他有著不一樣的意義：「能在生日當天與台灣ANGEL相聚，是最大的幸福。一直以來都感謝大家的支持，這次能夠履行承諾再次站上舞台，真的非常感謝粉絲的等待與陪伴。」從《No.1》到全新專輯《Just 15, Just Teen Top》，TEEN TOP不僅重現標誌性的刀群舞，更隨著歲月而全面進化，展現從容但散發著誘人氣息的樣貌，以滿滿能量和真摯感謝，準備再次點燃台灣舞台。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法