林柏宏驚吐私密心聲 認了「最怕的不是拍戲」

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林柏宏2007年參加選秀節目出道，隨後以《六弄咖啡館》、《火神的眼淚》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等影視作品打開知名度，後來更是金馬、金鐘雙金加身。即使作品累積無數，他仍坦言，每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能勝任，「但我很熱愛表演，這就是我能繼續當演員的最大理由」。

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林柏宏不只要會演戲，挑選劇本的眼光同樣關鍵。談起標準時，他毫不猶豫說：「就是能不能打動人。」比起安全牌類型，他更渴望嘗試沒演過的角色，尤其是獵奇、世界觀獨特的題材。只要劇本能讓他產生情感連結，就會燃起想參與的念頭。他始終相信，「深入人性」的作品最能觸動人心，也是他作為演員最想挑戰的領域。

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

正因為他演出的角色多半帶有深度與情感層次，也讓人好奇，在演員這條路上，他是否曾經歷難熬低谷？但他的回答卻出乎意料：「我不覺得難熬。」對他而言，真正的挑戰不是拍戲現場的消耗，而是如何在抽離角色之後，回到日常生活。他坦言：「演員要懂得離開角色後好好過生活。」面對日益緊湊的工作節奏，林柏宏選擇不抽身，而是找到與自己相處的方法，笑說：「收工後有時間，就多陪陪狗、運動、踏青，帶牠出門反而成了讓自己休息的好理由。」

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林柏宏近期在懸疑動作電影《96分鐘》，飾演曾任刑警的拆彈專家，必須在被安裝炸彈的高鐵列車上保護全車乘客。他挑戰大量動作戲，也是他生涯中極限的身體考驗之一。狹窄的高鐵車廂與長鏡頭設計，讓他必須與武術指導反覆排練、不斷磨合，他回憶：「光是揮拳、踢腿、轉身，就練了好久。」為了讓動作自然又具說服力，他從零開始打造身段，最終呈現出一場場緊湊流暢的動作場面。他坦言：「應該很難再遇到第二次了。」

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

這部作品中的角色「宋康任」，更是他少數難以放下的角色之一，「這是一段非常緊急困難的旅程，但也是他人生重要的轉捩點。」每次拍戲，他總會努力在角色身上找到一個讓人心疼或心碎的瞬間，而宋康任正是那個讓他至今仍無法完全釋懷的靈魂。

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

隨著作品逐漸被國際看見，林柏宏開始接觸更多跨國製作，但對於「重返好萊塢」這件事，他仍保持謙遜，笑說：「不敢說啦！畢竟當年拍《變形金剛》也沒被剪進去。」語氣中卻藏不住期待。

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

演員的工作常伴隨高壓與情緒消耗，林柏宏選擇用最簡單、最自然的方式排解壓力，像是旅行、運動、帶狗散步，或是安靜地讀一本書、看一部電影。他說：「沒有什麼儀式感，就是讓自己換個節奏。」

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

隨著年齡增長，他在忙碌生活中，逐漸感受到時間流動的改變，「可能是因為越來越懂得投入，也就覺得時間過得特別快」，但他並不因此焦慮，反而更懂得享受，「人生沒有什麼特定的階段，重要的是每一次經歷都全心投入，就不會留下遺憾」。

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）林柏宏影視作品不少，但每一次面對新角色都會緊張，甚至不確定是否能做到。（《Bella儂儂》雜誌提供）

