米可白心疼流浪狗 喊話農業部介入新竹狗園案

長期關心流浪動物議題的女星米可白，為新竹虐狗案發聲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕長期關心流浪動物議題的女星米可白，看見新竹縣新埔鎮日前爆發狗園虐狗案，讓她痛徹心扉。今（25）她忍不住在社群網站發文，喊話農業部介入新竹狗園案，「孩子們是最無辜的」。

米可白坦言，自己要發文章之前，其實很猶豫，因為她知道「動保界太複雜了」，為了流浪的毛孩們，米可白考慮再三，雖然擔心被有心人士攻擊或傷害，還是鼓起勇氣為新埔受虐的毛孩以及新竹縣收容所可能被野放的孩子發聲。

米可白認為毛孩是最無辜的受害者。（翻攝自臉書）

米可白勇敢地說「如果連我們真心愛狗狗的人…都畏懼…那他們一輩子都無法得到幫助」。她進一步懇請農業部，為新埔藍戍君狗園與新竹縣收容所的孩子找一條生路。她指出，志工辛苦發文，都是為了收容所的孩子爭取認養機會，卻被指責造謠、搏流量，所謂「愛心協會」聲稱能安置到9月中，現在卻讓毛孩陸續被送進收容所。

｢志工們都是無償付出，他們要的不是聲量，而是孩子的平安」，米可白也拜託那些自稱愛狗協會或愛狗人士，不要為了蹭熱度跟搏流量阻礙新埔狗狗安置和收容所毛孩子的安全，最後，她更沉重的說：「孩子們是最無辜的」。

