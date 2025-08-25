YouTuber勇闖「筋肉女子」酒吧 登門付錢挨打

日本東京都封島區池袋有一家「筋肉女子」（Muscle Girls）酒吧。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber托哥（more torres pit）聽聞日本東京都封島區池袋有一家「筋肉女子」（Muscle Girls）酒吧，憑藉獨特肌肉魅力吸客，他上門之後果然享受到「S」級服務，讓他大開眼界。

到筋肉女子酒吧的客人可用肌肉幣兌換服務，紅圈內客人正享用賞巴掌服務。（翻攝自X）

「筋肉女子」的員工不只用熱情和活力招待客人，而且每一位都身材健美，托哥描述，店裡有啞鈴、槓鈴、胸推機，他和妻子一起親身體驗後，忍不住拍成影片分享。

筋肉女子店員肌肉健美，可以舉起壯漢。（翻攝自X）

托哥將影片名稱取為「我付錢體驗日本女人如何虐待男人」，影片中托哥享受了踢屁股、甩巴掌等服務，讓網友拍手叫好。

筋肉女子酒吧店員歡迎世界各地個人光臨。（翻攝自X）

筋肉女子的互動遊戲需要顧客購買「肌肉幣」，並用肌肉幣在胸推機上接受女店員賞巴掌或者踢屁股等招牌服務。如果想升等成高級服務，可花費30枚肌肉幣讓所有當班的店員輪番上陣「虐」一回。現場也有徒手生榨柳橙汁時段，不過這個哏台灣資深演員雷洪就曾經在8點檔連續劇《夜市人生》玩過，當年流行「爆橘拳」的時候，觀眾也看得很開心。

雷洪當年在《夜市人生》當中就以爆橘拳把橘子捏出汁。（翻攝自YouTube）

