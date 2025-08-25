H級巨乳寫真女神「上衣快爆開」 全網鼻血直流：扣子要噴飛了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣JKF女郎「Ruru」茹茹，身高166公分，擁有36H、28、37 的頂級火辣身材，反差的是，她竟長著一臉人畜無害的稚嫩外貌，因此被粉絲取綽號為「童顏巨茹」。近日Ruru茹茹在社群曬出一張照片，上衣扣子幾乎被「撐到極限」，令大批網友鼻血直流。

人氣JKF女郎「Ruru」茹茹，擁有36H、28、37的頂級火辣身材。（翻攝自IG）

Ruru茹茹日前在IG曬出一張照片，可見她穿著粉色短袖上衣，坐在椅子上拿著馬克杯擺出無辜的表情，胸前整排的鈕扣被傲人上圍撐開露出缺口，渾圓巨乳若隱若現，畫面令人驚呼，讓網友鼻血直流喊：「衣服要壞掉了」、「扣子快要噴飛了」、「真的感覺要撐破」、「衣服太小了啦」。

Ruru茹茹傲人上圍快把衣服撐破。（翻攝自IG）

事實上，Ruru茹茹也在亞洲線上寫真平台JVID發表多部作品，嘗試過多樣角色，深受粉絲喜愛。她也積極投入Cosplay領域，扮演過《Re:從零開始的異世界生活》雷姆、《間諜家家酒》約兒等角色，憑藉出色的外型條件，被攝影師譽為「高還原度」模特。

