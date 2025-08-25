晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

H級巨乳寫真女神「上衣快爆開」 全網鼻血直流：扣子要噴飛了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣JKF女郎「Ruru」茹茹，身高166公分，擁有36H、28、37 的頂級火辣身材，反差的是，她竟長著一臉人畜無害的稚嫩外貌，因此被粉絲取綽號為「童顏巨茹」。近日Ruru茹茹在社群曬出一張照片，上衣扣子幾乎被「撐到極限」，令大批網友鼻血直流。

人氣JKF女郎「Ruru」茹茹，擁有36H、28、37的頂級火辣身材。（翻攝自IG）人氣JKF女郎「Ruru」茹茹，擁有36H、28、37的頂級火辣身材。（翻攝自IG）

Ruru茹茹日前在IG曬出一張照片，可見她穿著粉色短袖上衣，坐在椅子上拿著馬克杯擺出無辜的表情，胸前整排的鈕扣被傲人上圍撐開露出缺口，渾圓巨乳若隱若現，畫面令人驚呼，讓網友鼻血直流喊：「衣服要壞掉了」、「扣子快要噴飛了」、「真的感覺要撐破」、「衣服太小了啦」。

Ruru茹茹傲人上圍快把衣服撐破。（翻攝自IG）Ruru茹茹傲人上圍快把衣服撐破。（翻攝自IG）

事實上，Ruru茹茹也在亞洲線上寫真平台JVID發表多部作品，嘗試過多樣角色，深受粉絲喜愛。她也積極投入Cosplay領域，扮演過《Re:從零開始的異世界生活》雷姆、《間諜家家酒》約兒等角色，憑藉出色的外型條件，被攝影師譽為「高還原度」模特。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中