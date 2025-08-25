太療癒！女星媽摔傷仍要看江蕙演唱會 福利熊螢光棒有新功能

江蕙演唱會每場都會唱數十首經典歌曲。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙回歸舞台，接連在高雄巨蛋和台北小巨蛋的演出都引起很大迴響，不少名人、藝人都陸續去朝聖，八點檔女星陳仙梅前兩天也帶媽媽去小巨蛋看偶像江蕙開唱，心情愉悅。

陳仙梅（右）帶媽媽去朝聖江蕙演唱會。（翻攝自ＩＧ）

陳仙梅談到：「媽媽的最愛，即使媽媽前一個月摔傷，聽到她的偶像，怎樣也要去，好啦，安排，只能一路小心照顧，完成她的心願。」陳仙梅並誇讚：「美麗的晚上，好棒的一場演唱會！」

很多歌迷把福利熊螢光棒當成麥克風，在台下跟著唱歌。（翻攝自ＩＧ）

不只陳仙梅孝心安排帶媽媽去看演唱會，近期許多網友也分享，帶著家中長輩去朝聖江蕙演出，發現現場發放的全聯福利熊螢光棒有了新功能，有網友拍影片分享，當江蕙一連獻唱多首經典歌曲時，長輩們直接把福利熊螢光棒當成手上的麥克風，在台下跟著江蕙一首接一首高歌，畢竟這些經典歌曲都是大家耳熟能詳的歌曲，有機會搶到票到「小巨蛋萬人KTV」，當然要享受和天后一起合唱的快樂。

