晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太療癒！女星媽摔傷仍要看江蕙演唱會 福利熊螢光棒有新功能

江蕙演唱會每場都會唱數十首經典歌曲。（寬宏提供）江蕙演唱會每場都會唱數十首經典歌曲。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙回歸舞台，接連在高雄巨蛋和台北小巨蛋的演出都引起很大迴響，不少名人、藝人都陸續去朝聖，八點檔女星陳仙梅前兩天也帶媽媽去小巨蛋看偶像江蕙開唱，心情愉悅。

陳仙梅（右）帶媽媽去朝聖江蕙演唱會。（翻攝自ＩＧ）陳仙梅（右）帶媽媽去朝聖江蕙演唱會。（翻攝自ＩＧ）

陳仙梅談到：「媽媽的最愛，即使媽媽前一個月摔傷，聽到她的偶像，怎樣也要去，好啦，安排，只能一路小心照顧，完成她的心願。」陳仙梅並誇讚：「美麗的晚上，好棒的一場演唱會！」

很多歌迷把福利熊螢光棒當成麥克風，在台下跟著唱歌。（翻攝自ＩＧ）很多歌迷把福利熊螢光棒當成麥克風，在台下跟著唱歌。（翻攝自ＩＧ）

不只陳仙梅孝心安排帶媽媽去看演唱會，近期許多網友也分享，帶著家中長輩去朝聖江蕙演出，發現現場發放的全聯福利熊螢光棒有了新功能，有網友拍影片分享，當江蕙一連獻唱多首經典歌曲時，長輩們直接把福利熊螢光棒當成手上的麥克風，在台下跟著江蕙一首接一首高歌，畢竟這些經典歌曲都是大家耳熟能詳的歌曲，有機會搶到票到「小巨蛋萬人KTV」，當然要享受和天后一起合唱的快樂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中