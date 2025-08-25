果乾整包倒出「全是蠕動白蟲」！徐薇老師吃整碗猛反胃：身心靈需療養

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英文補教名師「徐薇老師」鄭如薇，過去曾因在節目上講一句「烤箱的東西拿出來一定要戴手套」而爆紅，她也時常在社群上分享日常。今（25）日凌晨，她突上傳一段影片，發現自己吃的果乾中竟有一堆活生生的小白蟲在蠕動，讓她崩潰尖叫，甚至猛反胃嘔吐，直呼：「需要時間沖淡這一切！」



徐薇老師遭遇「蟲蟲危機」。（翻攝自IG）

徐薇老師今日凌晨在IG上傳一段影片，表示自己吃一整碗的果乾，剩下一點點時，發現果乾之中有「不明蠕動物體」，睜大眼看竟是活生生的小白蟲，嚇得讓她趕緊把全部果乾倒出來查看，才發現整包竟都出現「蟲蟲危機」！小蟲瘋狂蠕動想逃離碗中，讓徐薇崩潰：「嚇死人了！怎辦啦！」此時老公又不在家，自己也不敢處理，徐薇老師更透露：「6月24號才製造的，現在才8月，放在陰涼處未開封可以保存1年啊」

徐薇老師猛反胃嘔吐。（翻攝自IG）

事後徐薇老師鼓起勇氣，拿起清潔劑狂噴整碗果乾，想要盡快解決所有小白蟲，她更表示自己竟然吐了，自從吃了有蟲的果乾後，不管是生理或心理方面都需要療養，「薇寶（粉絲名）這幾天原諒我不能療癒你們惹！」，更表示自己需要時間沖淡一切。

