謝霆鋒是靠秘方求來的 謝賢靠助攻一發即中

（左起）謝霆鋒、狄波拉、謝賢一家人。（香港星島日報）（左起）謝霆鋒、狄波拉、謝賢一家人。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕謝賢跟狄波拉為了生兒子，花了很多方法，終於靠著一撇步順利得子。70歲香港導演王晶在YouTube節目《王晶笑看江湖》爆料謝霆鋒出生的秘密。他指狄波拉當時曾有「生子秘方」，後來問謝賢才知道當時他吃了大量生蠔，算好時間之後一發即中。

王晶表示自己以前跟「四哥」謝賢是非常要好的朋友，王晶第一部電影《千王鬥千霸》也要感謝謝賢跟狄波拉兩人為了挺他，特意接拍，兩家人更是認識了幾十年。

謝賢（左）與甄珍離婚後與狄波拉再婚。（香港星島日報）謝賢（左）與甄珍離婚後與狄波拉再婚。（香港星島日報）

70年代，謝賢是粵語片當紅小生，片酬居冠，但是當時謝賢和TVB還沒簽約。後來謝賢和甄珍離婚後，1979年與狄波拉再婚，隔年就生下謝霆鋒。原本不想生孩子的狄波拉，偷偷告訴王晶自己有第一胎必生男孩的秘方，後來果然一舉誕下謝霆鋒，讓王晶非常好奇秘招到底是什麼？後來謝賢才透露自己吃了大量的生蠔，算好時間孩子自然就來了。

謝賢（左）、狄波拉（右2）抱著嬰兒時期的謝霆鋒（左2）。（香港星島日報）謝賢（左）、狄波拉（右2）抱著嬰兒時期的謝霆鋒（左2）。（香港星島日報）

謝霆鋒出生時，王晶和謝賢正合作拍攝《千王之王》同劇演出的還有汪明荃。當時謝賢常常拍戲拍到一半就跑回去看謝霆鋒，之後再返回片場，甚至累到跟汪明荃對詞的時候，汪明荃好不容易說了很長一段台詞，卻等不來謝賢接話，原來他竟睡著了。

謝賢非常疼愛狄波拉，每天僅能睡覺的兩個小時都到醫院陪著狄波拉。王晶也透露，外傳謝霆鋒之所以踏入演藝圈跟謝賢的債務有關，其實並不可靠，因為剛出道的謝霆鋒不值得高價，而謝賢也不是傻到會欠下巨額債務的人。

