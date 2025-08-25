晴時多雲

娛樂 最新消息

《角頭》王識賢率「五虎」夜店開趴！粉絲遞履歷：我想加入北館

《角頭－鬥陣欸》票房開出佳績。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》票房開出佳績。（曼尼娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》自上週四（21日）起全台上映4天，首週末全台票房開出7720萬佳績，直接登頂2025年國片票房冠軍。眾演員們勤跑活動，首週末4天合計3場一日店長活動、6場粉絲拍照會及51場影廳見面會，答謝首週末進戲院支持的粉絲，所到之處的每一間戲院從門口到大廳都擠滿人潮。

《角頭－鬥陣欸》眾演員們近期積極勤跑行程，票房果然開出佳績。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》眾演員們近期積極勤跑行程，票房果然開出佳績。（曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》粉絲舉著「理想情仁」跟心目中的理想情人「阿仁」王識賢合影。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》粉絲舉著「理想情仁」跟心目中的理想情人「阿仁」王識賢合影。（曼尼娛樂提供）

有趣的是，女性粉絲佔一半以上，從女大學生、上班族女性到家庭主婦媽媽以及阿嬤都是《角頭》粉絲，有女生閨蜜相約、有情侶一起觀看，也有不少人帶著家人、小孩，各種拍照要求包括手比愛心、兄弟式搭肩、愛的抱抱、搞笑鎖喉有求必應。每一個演員都各自有粉絲到場力挺，粉絲見到本人都喊角色名字，其中人氣超旺的「仁哥」王識賢，所到之處都有粉絲包圍，更有網友製作「飛撲王識賢」影片見證超人氣的魅力，有粉絲準備「理想情『仁』」的應援手牌、有粉絲大叫「王識賢我愛你」，更有人當場遞上履歷表求加入北館，薪資待遇只求「跟王識賢合照」，讓他開心又覺得可愛，這幾天他心情都超好。

《角頭－鬥陣欸》王識賢與「北館五虎」驚喜現身夜店開趴，現場嗨到不行。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》王識賢與「北館五虎」驚喜現身夜店開趴，現場嗨到不行。（曼尼娛樂提供）

在跑了一整天的《角頭－鬥陣欸》電影院行程之後，王識賢半夜1點受邀登上知名夜店開唱，一站上舞台高喊：「我是王識賢，我是北館阿仁。」全場尖叫聲不斷。他一開場接連獻唱《勝者為王》、《反背》等經典名曲，現場詢問有沒有人看《角頭－鬥陣欸》，台下有粉絲高喊已經6刷，更有粉絲包場力挺，讓他感動不已。

《角頭－鬥陣欸》眾演員開心票房成績亮眼。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》眾演員開心票房成績亮眼。（曼尼娛樂提供）

王識賢向全場粉絲致謝，「其實我們《角頭》宇宙真的很努力，幕前幕後的工作人員都非常用心，對我們自己非常嚴格、挑惕，這次呈現《角頭－鬥陣欸》給大家，2025希望可以在國片創下最好的佳績，票房靠大家了！」當他突然驚喜喊「今天有個Special」，北館人氣天團「五虎將」成員「阿慶」鄭人碩、「宗保」張再興、「阿超」黃尚禾、「潘帥」唐振剛、「胖達」吳震亞接連現身，北館師徒六人合體，讓全場HIGH到最高點。

《角頭－鬥陣欸》王識賢與北館五虎齊聚合體現唱《夢啊望》。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》王識賢與北館五虎齊聚合體現唱《夢啊望》。（曼尼娛樂提供）

在五虎將的陪伴之下，他首度公開獻唱《角頭－鬥陣欸》電影插曲《夢啊望》以及經典歌曲《愛到無命不知驚》，五虎將帶動全場觀眾揮手、合唱，全場粉絲聽得如癡如醉，他們更把握機會與台下觀眾擊掌、自拍、簽名，寵粉無極限，突然間播放《APT.》音樂節奏，台上的他們一字排開隨著音樂跳舞，畫面相當可愛。唱完壓軸歌曲《一片天》之後，6人高舉雙手向粉絲致敬，離開前放送簽名海報給台下粉絲，當全場聽到「鬥陣欸」超有默契齊喊電影口號「該出手了」，為整場演出劃下完美的句點。

《角頭－鬥陣欸》眾演員們比出「該出手了」的手勢。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》眾演員們比出「該出手了」的手勢。（曼尼娛樂提供）

