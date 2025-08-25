晴時多雲

娛樂 最新消息

上週生日才剛合作！王思佳曝光彩妝師「生前互動」：這次沒有接住你

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大咖藝人御用彩妝師吳阿志，今（25）日傳出噩耗，模特兒拐拐在IG發文悼念，曝光吳阿志離世消息。然而，吳阿志近日才因女星王思佳生日剛幫她化妝，如今卻猝逝，王思佳也發文痛心喊：「這次沒有接住你」。

彩妝師吳阿志，今（25）日傳出噩耗。（翻攝自IG）彩妝師吳阿志，今（25）日傳出噩耗。（翻攝自IG）

王思佳今日稍早前在IG發文悼念，表示自己與吳阿志已經合作近10年，「所有重要的事都會有你的身影」、「於公於私，我們都像家人一樣緊密的關係」、「如果沒有你...就不會這麼完美了」雙方互相陪伴，有許多又笑又鬧的回憶。

王思佳發文悼念吳阿志。（翻攝自IG）王思佳發文悼念吳阿志。（翻攝自IG）

同時王思佳也曝光生前雙方互動：「夜深人靜的三小時長談！我們總是接住彼此，但這次⋯⋯我沒有，上禮拜生日你來幫我化妝、我們一起挑衣服一起話家常，我約你一起！你說隔天有工作！回家休息，然後我就當作你退休回台南了，因為你總是說有天要退休回去台南。」最後王思佳喊話：「你退休了，我要靠自己了，阿志⋯捨不得，但你現在一定很開心，在那邊做想做的事，爽朗大聲的笑著。」

點圖放大header
點圖放大body

