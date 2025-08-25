39歲蔡詩芸曝每晚都想愛愛 親揭老公王陽明「戰力」

〔記者陳慧玲／台北報導〕39歲的蔡詩芸充滿性感魅力，她和老公王陽明的感情也相當甜蜜，今（25日）出席活動，她大方提到夫妻之間一定要有親密互動，抱抱、親親不能少，生活中的情趣有助婚姻生活更美好。

蔡詩芸很注意家庭清潔用品的選擇。

蔡詩芸今出席永續環保居家清潔用品品牌活動，擔任永續大使，分享自己的「綠色時尚」觀點，她談到，越來越多精品、服飾品牌走在永續的道路上，而每個人每天都要接觸的家庭用品，更不能少了永續概念，「每天當我回到家、結束工作模式，我就是一位平凡的主婦、媽媽。」因此她對於家中清潔用品的選擇很重視。

王陽明比蔡詩芸大3歲，兩人結婚邁入10週年，今蔡詩芸被問到夫妻間的私密話題，大方透露每晚都會想要「愛愛」，覺得這是維持夫妻關係好感情的方法，但夢想和現實總是有差距，笑說：「有時候不是他睡著，就是我睡著。」就算想要親熱，偶爾還是會敗給體力問題。

