日實境節目玩很大 女星遮點男師按摩禁播出

日本全新實境節目秘密錄製完畢之後，突然被告知無法播出。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本實境節目推陳出新，近日一個全新實境節目秘密錄製完畢之後，竟因尺度過大，突然被告知節目喊卡，無法播出，讓節目製作團隊傻眼。該節目選在近期熱門的女性限定按摩店拍攝，知名女星在蒙面、遮住重點部位狀態下接受胸部按摩。

該節目選擇以女性按摩店「東京秘密基地」為舞台進行拍攝，並透過鏡頭進行「男性療癒師」選秀，節目已經在2025上半年進行錄製，原本預計在國際串流平台上線播出。

根據一位參與節目的女性爆料，節目單位現場會準備2名親密行為協調員，錄製過程中有胸部按摩或親吻等畫面，但並無發生任何糾紛，氣氛類似實境節目《單身漢》。拍攝地點選擇在郊區進行封閉式住宿，競爭「男性療癒師」的大多是20～30歲的男性，長相英挺帥氣且身材健壯。

接受按摩的「評審」有多位女藝人，也有大型經紀公司旗下女明星。接受按摩療癒的時候，女性會戴上類似化裝舞會的眼罩接受按摩，胸前也會做好防護措施，如胸貼遮擋兩點。

參加節目的女性表示：「現場準備了5張床，女藝人與男按摩師兩人一組，由人氣治療師擔任講師並進行指導，示範溝通方式與實際操作」按摩結束後僅留下女性在現場討論並評選出合格者，每關淘汰1人。

根據參加者表示，節目內容聽起來或許很驚世駭俗，其實評分內容除了按摩技巧之外，人品、溝通過程也納入評分標準內，整體來說製作非常嚴謹。

外界認為該節目之所以無法順利播出，主要因為串流平台單方面決定，並強調今後不會繼續拍攝，拍好的內容也將無限延期。節目製作單位則認為未能播出的原因或許與富士電視台性醜聞案有關，只能說時機不佳。

