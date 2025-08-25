晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡依林罕見還不睡！天后標準時間出爐驚呆全網

「蔡依林標準時間」網站可打卡。（翻攝自網路）「蔡依林標準時間」網站可打卡。（翻攝自網路）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」蔡依林日前透露保養祕訣是每天晚上9點半就上床睡覺，讓「蔡依林時區」、「蔡依林標準時間」等話題引發全網熱議，網路上甚至出現了「jolinsleeptime0930.online」網站，可以打卡每天的睡覺時間，但搞笑的是，網友也發現Jolin 24日在澳門出席騰訊音樂娛樂盛典，晚上10點多還得全開麥演出，為她擔心：「姐睏了吧？」、「姐今晚要熬夜了」。

蔡依林分享昨晚美照。（翻攝自IG）蔡依林分享昨晚美照。（翻攝自IG）

蔡依林分享昨晚美照。（翻攝自IG）蔡依林分享昨晚美照。（翻攝自IG）

蔡依林昨晚上台領獎時已經晚上9點多，說完感言完男主持人忍不住笑問「希望這個點還沒到Jolin的睡眠時間」，且雖然已經領完獎，她還是不能回去睡覺，還得等到壓軸10點半再度登場，半小時的演出一連飆唱《Pleasure》、《美人計》、《日不落》、《倒帶》、《Fish Love》、《Pillow》、《DIY》、《Play我呸》8首歌，讓觀眾狂嗨「簡直是演唱會等級」、「姐可以準備開演唱會了吧」。

蔡依林昨晚壓軸演出掀高潮。（翻攝自小紅書）蔡依林昨晚壓軸演出掀高潮。（翻攝自小紅書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中