蔡依林罕見還不睡！天后標準時間出爐驚呆全網

「蔡依林標準時間」網站可打卡。（翻攝自網路）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」蔡依林日前透露保養祕訣是每天晚上9點半就上床睡覺，讓「蔡依林時區」、「蔡依林標準時間」等話題引發全網熱議，網路上甚至出現了「jolinsleeptime0930.online」網站，可以打卡每天的睡覺時間，但搞笑的是，網友也發現Jolin 24日在澳門出席騰訊音樂娛樂盛典，晚上10點多還得全開麥演出，為她擔心：「姐睏了吧？」、「姐今晚要熬夜了」。

蔡依林分享昨晚美照。（翻攝自IG）

蔡依林昨晚上台領獎時已經晚上9點多，說完感言完男主持人忍不住笑問「希望這個點還沒到Jolin的睡眠時間」，且雖然已經領完獎，她還是不能回去睡覺，還得等到壓軸10點半再度登場，半小時的演出一連飆唱《Pleasure》、《美人計》、《日不落》、《倒帶》、《Fish Love》、《Pillow》、《DIY》、《Play我呸》8首歌，讓觀眾狂嗨「簡直是演唱會等級」、「姐可以準備開演唱會了吧」。

蔡依林昨晚壓軸演出掀高潮。（翻攝自小紅書）

