《新說唱2025》冠軍揭曉！SHarK米爾艾力淚灑告白母親

黃子韜擔任明星製作人。（iQIYI/愛奇藝國際版）

〔記者傅茗渝／台北報導〕愛奇藝自製綜藝《新說唱2025》在黃子韜、萬妮達 Vinida Weng、時代少年團嚴浩翔、TizzyT 謝銳韜與 Capper 張硯拙的坐鎮下，終於迎來兩天總決賽。七強選手齊聚舞台，歷經「兄弟幫唱賽」、「七強爭霸賽」以及「冠軍爭奪賽」三大環節，激戰一輪又一輪，最終由 SHarK 米爾艾力以516票高分摘下總冠軍，亞軍與季軍則分別由鄧典果 DDG（483分）、Top Barry（452分）奪下。

第二輪比賽《趕快離開》舞台照。（iQIYI/愛奇藝國際版）

決賽採積分制，第一、二輪票數相加，7強只取3強晉級，過程充滿變數。泰格西因第二輪票數過低被淘汰，他感慨：「準備不夠充分，吃一塹長一智，我不希望再丟掉機會。」Vinz-T 同樣止步，卻留下暖心勉勵：「接近10年的音樂生涯，今天我證明了堅持的重要，你們也要相信自己能成功。」

第三輪比賽《依然很美麗》舞台照。（iQIYI/愛奇藝國際版）

翁杰則在出局時展現大將之風，他先安撫台下粉絲，接著直言：「我從頭到尾都很開心，我從來沒有為了比賽改變音樂方向，每一輪都是我最想唱的歌。」更自豪笑說回到福建「走路都有風」。吳嘉軒雖未能闖入前三，但遺憾的是沒能唱出第三輪準備的曲目，他在舞台上哽咽，仍感謝比賽帶來的成長。

SHarK 米爾艾力以516票高分摘下總冠軍。（iQIYI/愛奇藝國際版）

值得一提的是，SHarK 米爾艾力三輪比賽皆以壓軸身份登場，最終在唱完最後一首歌時淚灑舞台。他動情表示：「腦子裡閃過我從小到大的每個瞬間，尤其是媽媽看著我的眼神，她一直以我為榮，但我卻常自卑、叛逆。如果我的音樂能帶給大家一點力量，那就是我做音樂的意義。」

鄧典果DDG以483分奪下亞軍。（iQIYI/愛奇藝國際版）

「Underdog 戰隊」萬妮達、嚴浩翔發表感言：「冠軍在我心裡一直像山頂的太陽，我努力想摸到，但此刻才明白，真正的意義是這道光照亮了我身邊的所有人，感謝你們一路的陪伴。」隨著 SHarK 米爾艾力奪冠，《新說唱2025》七強齊聚的熱血舞台劃下完美句點，全季全集已於愛奇藝國際站上線

