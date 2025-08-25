晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《新說唱2025》冠軍揭曉！SHarK米爾艾力淚灑告白母親

黃子韜擔任明星製作人。（iQIYI/愛奇藝國際版）黃子韜擔任明星製作人。（iQIYI/愛奇藝國際版）

〔記者傅茗渝／台北報導〕愛奇藝自製綜藝《新說唱2025》在黃子韜、萬妮達 Vinida Weng、時代少年團嚴浩翔、TizzyT 謝銳韜與 Capper 張硯拙的坐鎮下，終於迎來兩天總決賽。七強選手齊聚舞台，歷經「兄弟幫唱賽」、「七強爭霸賽」以及「冠軍爭奪賽」三大環節，激戰一輪又一輪，最終由 SHarK 米爾艾力以516票高分摘下總冠軍，亞軍與季軍則分別由鄧典果 DDG（483分）、Top Barry（452分）奪下。

第二輪比賽《趕快離開》舞台照。（iQIYI/愛奇藝國際版）第二輪比賽《趕快離開》舞台照。（iQIYI/愛奇藝國際版）

決賽採積分制，第一、二輪票數相加，7強只取3強晉級，過程充滿變數。泰格西因第二輪票數過低被淘汰，他感慨：「準備不夠充分，吃一塹長一智，我不希望再丟掉機會。」Vinz-T 同樣止步，卻留下暖心勉勵：「接近10年的音樂生涯，今天我證明了堅持的重要，你們也要相信自己能成功。」

第三輪比賽《依然很美麗》舞台照。（iQIYI/愛奇藝國際版）第三輪比賽《依然很美麗》舞台照。（iQIYI/愛奇藝國際版）

翁杰則在出局時展現大將之風，他先安撫台下粉絲，接著直言：「我從頭到尾都很開心，我從來沒有為了比賽改變音樂方向，每一輪都是我最想唱的歌。」更自豪笑說回到福建「走路都有風」。吳嘉軒雖未能闖入前三，但遺憾的是沒能唱出第三輪準備的曲目，他在舞台上哽咽，仍感謝比賽帶來的成長。

SHarK 米爾艾力以516票高分摘下總冠軍。（iQIYI/愛奇藝國際版）SHarK 米爾艾力以516票高分摘下總冠軍。（iQIYI/愛奇藝國際版）

值得一提的是，SHarK 米爾艾力三輪比賽皆以壓軸身份登場，最終在唱完最後一首歌時淚灑舞台。他動情表示：「腦子裡閃過我從小到大的每個瞬間，尤其是媽媽看著我的眼神，她一直以我為榮，但我卻常自卑、叛逆。如果我的音樂能帶給大家一點力量，那就是我做音樂的意義。」

鄧典果DDG以483分奪下亞軍。（iQIYI/愛奇藝國際版）鄧典果DDG以483分奪下亞軍。（iQIYI/愛奇藝國際版）

「Underdog 戰隊」萬妮達、嚴浩翔發表感言：「冠軍在我心裡一直像山頂的太陽，我努力想摸到，但此刻才明白，真正的意義是這道光照亮了我身邊的所有人，感謝你們一路的陪伴。」隨著 SHarK 米爾艾力奪冠，《新說唱2025》七強齊聚的熱血舞台劃下完美句點，全季全集已於愛奇藝國際站上線

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中