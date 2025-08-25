晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

東園少棒奪冠全台轟動！宋逸民熱淚等29年圓夢了

宋逸民熱淚賀母校奪冠。（翻攝自臉書）宋逸民熱淚賀母校奪冠。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北市東園國小少棒隊再度揚名國際，睽違29年重奪世界少棒冠軍，消息傳回台灣掀起熱烈歡呼。演員宋逸民得知母校喜訊，興奮在臉書發文恭喜「我的小小小學弟們」，直言心裡激動到不行。

宋逸民與弟弟宋達民曾是東園少棒的一員。（翻攝自臉書）宋逸民與弟弟宋達民曾是東園少棒的一員。（翻攝自臉書）

宋逸民透露，自己與弟弟宋達民當年也曾是東園少棒的一員，「還記得半夜跟爸爸爬起來，守在電視機前，看著小球員們在威廉波特奮戰，最後拿下冠軍，全台灣的掌聲跟鞭炮聲此起彼落的那一幕，好像昨天才發生。」如今再見學弟們登上世界舞台，他感性表示：「雖然自己的球場夢想沒能走到底，但今天看到學弟們奪冠，就像替自己圓了那個少年時代的夢。」

儘管早已不再是球員，宋逸民笑說自己「頂多算是個用眼睛和嘴巴打球的球迷」，但對棒球的熱情從未消退。他感謝小球員們帶來的榮耀與感動，並勉勵學弟們勇敢迎向未來挑戰，「夢想不一定要自己完成，但在別人的成就裡，我們也能一起歡呼、一起快樂。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中