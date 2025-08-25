東園少棒奪冠全台轟動！宋逸民熱淚等29年圓夢了

宋逸民熱淚賀母校奪冠。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北市東園國小少棒隊再度揚名國際，睽違29年重奪世界少棒冠軍，消息傳回台灣掀起熱烈歡呼。演員宋逸民得知母校喜訊，興奮在臉書發文恭喜「我的小小小學弟們」，直言心裡激動到不行。

宋逸民與弟弟宋達民曾是東園少棒的一員。（翻攝自臉書）

宋逸民透露，自己與弟弟宋達民當年也曾是東園少棒的一員，「還記得半夜跟爸爸爬起來，守在電視機前，看著小球員們在威廉波特奮戰，最後拿下冠軍，全台灣的掌聲跟鞭炮聲此起彼落的那一幕，好像昨天才發生。」如今再見學弟們登上世界舞台，他感性表示：「雖然自己的球場夢想沒能走到底，但今天看到學弟們奪冠，就像替自己圓了那個少年時代的夢。」

儘管早已不再是球員，宋逸民笑說自己「頂多算是個用眼睛和嘴巴打球的球迷」，但對棒球的熱情從未消退。他感謝小球員們帶來的榮耀與感動，並勉勵學弟們勇敢迎向未來挑戰，「夢想不一定要自己完成，但在別人的成就裡，我們也能一起歡呼、一起快樂。」

