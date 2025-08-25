晴時多雲

娛樂 最新消息

布蘭妮又脫了！貼裸照述痛苦心聲 兒子斷聯3年成人生最苦階段

張宇嫺／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕曾經是粉絲心中甜美可人的「小甜甜」布蘭妮，現在卻變得三不五時在社群遊走於「限制級」邊緣，不管是裸露影片或是僅以小花圖案遮掩的全裸照，都讓粉絲為她捏把冷汗。

布蘭妮在社群的發文常引起討論。（翻攝自IG）布蘭妮在社群的發文常引起討論。（翻攝自IG）

43歲的美國歌手布蘭妮，在社群連續貼出背部全裸的照片或影片，也發文談內心話，她說：「我們只是脆弱的人，人性如此，我生命中最艱難的歲月是我的兩個兒子在那3年裡離開了我...我被切斷了電話或簡訊的聯繫，我震驚地記得，我生存的秘訣是拒絕接受現實和大量的眼淚。」

3年前布蘭妮和健身教練山姆結婚，但去年已離婚，沒想到這段婚姻卻是她用來忘記兒子遠離她傷痛的暫時解脫，她描述道：「很奇怪，我和山姆結婚了，但這感覺幾乎像是一種假的分心，幫助我處理它（指兒子疏離的難過）。」

布蘭妮又貼出背部全裸照，引發網友關切。（翻攝自IG，經後製處理）布蘭妮又貼出背部全裸照，引發網友關切。（翻攝自IG，經後製處理）

每次看到布蘭妮又在社群貼出裸露的照片或影片，歌迷就會非常擔心她的身心狀況，這次也不例外，都希望她的生活能更正常。

