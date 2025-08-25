鬼月飲食5大禁忌一次看 命理師示警「勿含冰塊」：恐招好兄弟

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆7月是民間俗稱的鬼月，今年鬼門於本月22日晚11點開啟，9月21日晚間11點關閉。對此，命理專家小孟老師提醒，鬼月期間在飲食上有5大禁忌，若是不小心觸犯，恐怕會招惹好兄弟，但他強調一切僅供參考，「不信禁忌者最大！」

小孟老師分享鬼月飲食５大禁忌。（翻攝自臉書）

小孟老師於社群分享「鬼月飲食5大禁忌」，強調僅供參考，不信禁忌者最大。

請繼續往下閱讀...

1.生魚片：小孟老師透露，好兄弟特別喜愛血腥的食物，因此這段期間應該減少食用生魚片。他也提醒，如果是喜歡到溪邊遊玩或到山上烤肉的民眾，應該避免用活的海鮮炭烤，否則好兄弟可能「聞香」而來。

2.梨子：小孟老師說，「招梨來」諧音同台語「招你來」，因此晚上吃梨容易吸引好兄弟來訪，特別是在鏡子前方吃梨子，被視為大忌，務必避免。

3.鴨蛋：小孟老師提到，鴨蛋在民間總是與死亡做聯想，其中俗話中的「到蘇州賣鴨蛋」，就有暗指死亡的意思，此外，如果把鴨蛋放在碗裡，再插上筷子，就會形成類似祭拜的「腳尾飯」。

4.不要把筷子插在飯上：小孟老師指出，許多小孩在吃飯時喜歡把筷子插在飯裡，長輩都會提醒不要做這個動作，因為筷子插在飯上就像香插在香爐裡，容易吸引好兄弟，尤其在鬼月更該注意。

5.不要含冰塊：小孟老師解釋，冰塊將兩字的部首去掉便會變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的朋友，更須注意這個動作，以免吸引好兄弟前往。

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法