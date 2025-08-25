晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《大學聲》選手「反差魅力」驚豔全場 持修笑喊：你很騷

〔記者侯家瑜／台北報導〕音樂選秀節目《大學聲》第20集迎來最具火藥味的「社會大學踢館賽」，戰況激烈。這回站上舞台的不只是學生，而是一群來自社會的「實戰派」強敵──有人長期駐唱累積無數舞台經驗，有人靠網路翻唱圈粉無數，甚至還有人推出過單曲。當這些選手迎戰「大學聲」守門員，舞台上瞬間成了真正的高壓戰場。

《大學聲》守門員曝反差舞台魅力 ，持修笑喊「你很騷」。（踢帕娛樂提供）《大學聲》守門員曝反差舞台魅力 ，持修笑喊「你很騷」。（踢帕娛樂提供）

比賽中驚喜不斷，一位守門員展現截然不同的舞台樣貌，從原本靦腆內斂化身自信十足，氣場全開。導師持修看完後忍不住笑喊：「我覺得你很騷！」一句話瞬間逗樂全場，反差魅力也讓觀眾眼睛一亮。但最令人瞠目結舌的，莫過於「神級踢館者」登場。這位選手竟然是過去許多《大學聲》參賽者的歌唱老師！一登場就讓台上的選手驚呼：「老師跑錯棚了吧？」沒想到他一開口，渾厚嗓音搭配爐火純青的技巧瞬間震懾全場。導師們甚至半開玩笑半認真地說：「乾脆請他直接坐到導師席上吧！」現場氣氛瞬間沸騰。

丁噹清唱〈我愛他〉 動人歌聲重現《下一站，幸福》主題。（踢帕娛樂提供）丁噹清唱〈我愛他〉 動人歌聲重現《下一站，幸福》主題。（踢帕娛樂提供）

而全場最具「回憶殺」的一刻，來自一位選手翻唱丁噹的經典歌曲〈我愛他〉。面對原唱丁噹坐在台下，他直言壓力爆棚。表演結束後，丁噹更大方「開金口」清唱示範。她一開嗓，馬上把觀眾拉回《下一站，幸福》的追劇時光，熟悉的情感在空氣中蔓延，台下掌聲與淚水齊下，那一刻宛如時光倒流。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中