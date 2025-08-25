搶贏謝金燕！張秀卿出手了 靠他創下新巔峰

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后張秀卿首場個唱「辣妹駕到」演唱會上週熱鬧落幕，資深音樂人廖偉志發文分享觀看演唱會的感觸，勾起他與張秀卿長達數十年的音樂緣分，難忘張秀卿真情力挺助他東山再起。

廖偉志直呼張秀卿是貴人。（翻攝自臉書）

他回憶當年27歲時，正值人生低潮，在恩師黃建銘收徒下，得到為張秀卿寫歌的機會，經典作品《冷冷的棉被》就此誕生。多年後，廖偉志創業失敗，試圖重返音樂圈時，竟在台北與豪記唱片老闆會面時意外重逢張秀卿。張秀卿一句「你怎麼在這裡？」隨即向老闆力薦他擔任下一張專輯的製作人，成為他爬起的關鍵契機。

廖偉志坦言，原本《辣妹駕到》寫給謝金燕的作品，但張秀卿在挑歌時堅定直言「我要這首！」讓他當場心裡驚呼：「歌名不是要改成《辣媽駕到》嗎？」沒想到這首歌不僅成為張秀卿繼《車站》後的代表作，更紅遍KTV與海外，成為年輕人K歌必唱之作，意外打開電音搖滾市場，成就雙方音樂生涯的經典。

另一首《春花望露水》的誕生，則源自廖偉志某次半夜肚子餓，獨自去吃虱目魚肚時，聽到兩位老闆娘的心酸對話：「一輩子辛苦栽培孩子送到國外讀書，娶了洋老婆落地生根，如今老伴走了，回到家孤零零一個人，還不如隔壁生的一個憨子。」這句話深深打進他心裡，讓他很快寫下這首歌。

廖偉志說：「親情的歌在市場很難中，沒想到秀卿又創造出了奇蹟，這首歌在秀卿的詮釋下感動了無數人，我也因身為人父聽這首歌自己暗暗的落淚了二次，秀卿用《春花望露水》與《辣妹駕到》證明了她能文能武的唱功，也為我寫歌與唱片製作的寬度留下了歷史。」

張秀卿在演唱會上重新唱起《辣妹駕到》與《春花望露水》時，全場氣氛也隨之沸騰與感動，有人跟著跳、有人拭淚，讓廖偉志瞬間回想起當年的創作緣起，他在臉書動情告白：「這些真實的故事，比我的歌還要有力量。」

廖偉志最後在文章中寫道，一生中最重要的三位貴人就是黃建銘老師、豪記唱片以及張秀卿，如今他已成立百福唱片，推出《今夜再相見》專輯，栽培出有「小江蕙」之稱的余秀娟，但每每回想往事，心中仍是滿滿感謝。

