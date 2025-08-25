七夕還可以開運！做對方法姻緣、財運一次來

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一年一度的七夕情人節將在8月29日登場，不僅是牛郎織女相會日，也是七娘母與床母生日。命理師「小孟老師」指出七夕不只是單純的情人節，其實也可以開運，今（25）日，他在臉書整理出針對3種運途的開運方法，讓大家不只過情人節，還順便讓人生更順遂。

命理師「小孟老師」指出七夕也可以開運。（翻攝自臉書）

如果想要開運可以參考以下方法：

1.求感情大法

七夕是一年中求感情最好的日子，可在七夕當晚七點，用一張銀色的紙剪七個圓圈，貼放在窗戶旁，象徵北斗七星，牛郎織女很快就會帶來好的姻緣給你，若有暗戀對象，可在貼完七星後觀想對方的臉就能有情人終成眷屬。

2.求財運

七夕時可以在中午11點至下午1點間，帶一瓶未開封的水放到七娘媽或月老廟的桌上祭拜，拜完後立刻將拜過的水喝掉，喝完後49天後能得到強大桃花貴人，或金錢貴人。

3.未滿16歲的小孩要轉大人

民間相傳七夕是床母生日，小孩轉大人要用麻油雞與油飯對著小孩的床拜床母，床母會為小朋友加持，之後也會比較好帶。

