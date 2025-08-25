晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

好大膽！BALLISTIK BOYZ撩台粉：可以交換LINE嗎？

BALLISTIK BOYZ獻上精彩的歌舞表演。（LDH愛夢悅提供）BALLISTIK BOYZ獻上精彩的歌舞表演。（LDH愛夢悅提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本唱跳男團BALLISTIK BOYZ from 放浪一族（簡稱BALLISTIK BOYZ）第五度來台，昨天（24日）在Legacy Taipei帶來亞洲巡迴首場海外場，今年2月時他們獻唱了周杰倫的《說了再見》，沒想到相隔半年的昨天竟然又唱了一次，讓粉絲心想「到底多喜歡這首歌啊」。

BALLISTIK BOYZ酷炫登場。（LDH愛夢悅提供）BALLISTIK BOYZ酷炫登場。（LDH愛夢悅提供）

演出由最新EP主打《Stardust Forever》揭開序幕，接連演唱《Tenhane -1000%-》、《Most Wanted》等熱門歌曲，瞬間點燃全場氣氛。成員們特別準備驚喜橋段，用中文、台語和各種幽默巧思，展現滿滿親近感，成員深堀未來一開口「我是未來，有你的地方，我都會來。」就讓全場心融化，奧田力也則用台語深情喊出「很想很想你欸！」寵粉十足。

加納嘉將以「加辣不加醬」自我介紹引來爆笑，日高龍太俏皮喊「Long time no see！我愛冰咖啡，也愛你們」炒熱氣氛。松井利樹則大膽問「可以交換LINE嗎？」全場瞬間尖叫不斷，而砂田將宏更把翻唱歌詞改成「想你的心情，快要撐不住」，把愛意唱進粉絲心裡。

BALLISTIK BOYZ魅力四射。（LDH愛夢悅提供）BALLISTIK BOYZ魅力四射。（LDH愛夢悅提供）

今年2月來台時，他們獻唱了周杰倫的《說了再見》，沒想到相隔半年的演唱會上又唱了一次，日高龍太唱完後更脫口而出：「雖然歌名是《說了再見》，但我不想說再見。」此外，深堀未來與嘉將合唱宇多田光《First Love》，利樹與將宏則翻唱李浩瑋、派偉俊的《I Have Myself Sometimes》，這首歌倒是有點新意。

BALLISTIK BOYZ第五度來台，下個月又還要再來小巨蛋表演。（LDH愛夢悅提供）BALLISTIK BOYZ第五度來台，下個月又還要再來小巨蛋表演。（LDH愛夢悅提供）

最後他們以《SUMMER HYPE》、《PASION》作結，並在安可後安排抽獎回饋粉絲支持，帶來滿滿驚喜，團員們也預告9月7日（日）將參加「潮台北J-POP NIGHT」，承諾再帶來不同驚喜，最終在不捨氛圍中，為台北場畫下完美句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中