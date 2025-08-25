好大膽！BALLISTIK BOYZ撩台粉：可以交換LINE嗎？

BALLISTIK BOYZ獻上精彩的歌舞表演。（LDH愛夢悅提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本唱跳男團BALLISTIK BOYZ from 放浪一族（簡稱BALLISTIK BOYZ）第五度來台，昨天（24日）在Legacy Taipei帶來亞洲巡迴首場海外場，今年2月時他們獻唱了周杰倫的《說了再見》，沒想到相隔半年的昨天竟然又唱了一次，讓粉絲心想「到底多喜歡這首歌啊」。

BALLISTIK BOYZ酷炫登場。（LDH愛夢悅提供）

演出由最新EP主打《Stardust Forever》揭開序幕，接連演唱《Tenhane -1000%-》、《Most Wanted》等熱門歌曲，瞬間點燃全場氣氛。成員們特別準備驚喜橋段，用中文、台語和各種幽默巧思，展現滿滿親近感，成員深堀未來一開口「我是未來，有你的地方，我都會來。」就讓全場心融化，奧田力也則用台語深情喊出「很想很想你欸！」寵粉十足。

請繼續往下閱讀...

加納嘉將以「加辣不加醬」自我介紹引來爆笑，日高龍太俏皮喊「Long time no see！我愛冰咖啡，也愛你們」炒熱氣氛。松井利樹則大膽問「可以交換LINE嗎？」全場瞬間尖叫不斷，而砂田將宏更把翻唱歌詞改成「想你的心情，快要撐不住」，把愛意唱進粉絲心裡。

BALLISTIK BOYZ魅力四射。（LDH愛夢悅提供）

今年2月來台時，他們獻唱了周杰倫的《說了再見》，沒想到相隔半年的演唱會上又唱了一次，日高龍太唱完後更脫口而出：「雖然歌名是《說了再見》，但我不想說再見。」此外，深堀未來與嘉將合唱宇多田光《First Love》，利樹與將宏則翻唱李浩瑋、派偉俊的《I Have Myself Sometimes》，這首歌倒是有點新意。

BALLISTIK BOYZ第五度來台，下個月又還要再來小巨蛋表演。（LDH愛夢悅提供）

最後他們以《SUMMER HYPE》、《PASION》作結，並在安可後安排抽獎回饋粉絲支持，帶來滿滿驚喜，團員們也預告9月7日（日）將參加「潮台北J-POP NIGHT」，承諾再帶來不同驚喜，最終在不捨氛圍中，為台北場畫下完美句點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法