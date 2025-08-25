才剛加入新血！Saturnday成員「遭激怒」走心離場

Dolfan舉辦Saturnday首次6人握手會，VERA學文站台主持。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Saturnday加入新血凱杰、小潘並發表新單曲，日前終於以6人完整體舉辦首場「Last Dance數位單曲紀念握手會」，當天聚集超過百位粉絲共襄盛舉，熱銷破千張，讓成員從正中午一路握到太陽下山。

握手會當天Saturnday除了演出最新單曲《Last Dance》，還驚喜演唱原子時期的歌曲《Snow White》，主持人VERA學文也當場傳授讓粉絲開心的撒嬌秘訣；團員們分享MV拍攝當天因為天氣炎熱，好幾位都差點中暑脫水，嘴甜表示還好有粉絲探班，讓他們可以撐過來。剛退伍不久的峻瑋，不忘秀出當兵養成的肌肉，輕鬆公主抱水豐讓大家驚呼連連。

請繼續往下閱讀...

峻瑋秀當肌肉，輕鬆公主抱水豐。（So-net提供）

當天還玩起「默契大考驗」，在「用一句話激怒立杰」的題目中，對於被說「拍子不好、瞪什麼瞪」等回答立杰都不為所動，但水豐、凱杰、峻瑋不約而同寫下「你不會喝」，卻讓立杰當場氣到作勢走心離場；而峻瑋吃火鍋加芋頭、咖哩飯要拌的習慣更引起食物戰爭，新民開玩笑表示要和峻瑋絕交再也不一起吃飯；小潘則和團員們一起做出睡覺的可愛動作，讓粉絲直呼反差萌。

團員大玩默契考驗。（So-net提供）

活動尾聲粉絲平台Dolfan宣布9月6、7日將在南港舉辦《兜粉納涼祭》活動，Saturnday將會穿上浴衣，與粉絲一起在祭典遊戲攤位玩遊戲、拍紀念照，VERA、F.F.O、呂植宇也將參與納涼祭盛會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法