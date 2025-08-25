曾敬驊工作狂沒休息！媽媽高伊玲擔憂：全劇組都怕他累壞

高伊玲曝曾敬驊「工作狂」的性格，惹《我家的事》現場大家擔心：「好怕他累壞身體」。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《我家的事》由藍葦華、高伊玲、黃珮琪、曾敬驊飾演一家四口，高伊玲形容，大家相處真的就像一家人般彼此關心、掛念，被問到是否有特別印象深刻的事件，她立刻露出擔憂的表情，坦言：「在現場大家都很擔心敬驊的身體。」高伊玲透露曾敬驊是個「工作狂」，經常為了衝刺目標而忽略休息，因此現場的大家都很怕他累壞身體。

高伊玲在《我家的事》飾演母親阿秋。（牽猴子提供）

片中飾演母親阿秋的高伊玲，在現實生活中沒有兒女，卻憑藉細膩、真摯又帶有強大共感力的演技，呈現出母親在家中既溫柔又堅韌的一面，讓每位觀眾都能從中看見自己母親的影子。高伊玲被問及自己與母親之間的相處關係時，則是笑著回憶：「我小時候是一個很有主見的小孩，常常讓父母操碎了心。」

高伊玲在《我家的事》中的台詞「難道我這樣做還不夠嗎？」，一語道出無數媽媽心中，面對孩子叛逆期時的無奈與心酸。（牽猴子提供）

也因此，在演繹電影《我家的事》中一位心力交瘁卻仍不放手的母親時，她格外能體會父母那種「明明愛得深，卻總不被理解」的矛盾心境，她更坦言，自己在表演時不單只是在演繹角色，更是將過去生命歷程與劇中母親角色交織，才有了今日如此打動人心的演出。談及心中記憶最深刻的母愛時，高伊玲分享：「因為爺爺的關係，我們回家總是會說『ただいま（我回來了）』，而當我聽到『お帰りなさい（歡迎回來）』的回應時，內心總會馬上感到安定。」

《我家的事》真實刻畫家的模樣，高伊玲在片中不計形象演出。（牽猴子提供）

電影《我家的事》即將在9月12日上映，並特別於8月28日、9月2日及9月4日推出「Family Day 我家一起看電影！」特別場，凡攜家人一同觀影，即可免費入場，並獲贈限量電影襪作紀念。詳情請關注「我家的事 Family Matters」官方粉絲頁。

