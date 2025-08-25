晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾敬驊工作狂沒休息！媽媽高伊玲擔憂：全劇組都怕他累壞

高伊玲曝曾敬驊「工作狂」的性格，惹《我家的事》現場大家擔心：「好怕他累壞身體」。（牽猴子提供）高伊玲曝曾敬驊「工作狂」的性格，惹《我家的事》現場大家擔心：「好怕他累壞身體」。（牽猴子提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《我家的事》由藍葦華、高伊玲、黃珮琪、曾敬驊飾演一家四口，高伊玲形容，大家相處真的就像一家人般彼此關心、掛念，被問到是否有特別印象深刻的事件，她立刻露出擔憂的表情，坦言：「在現場大家都很擔心敬驊的身體。」高伊玲透露曾敬驊是個「工作狂」，經常為了衝刺目標而忽略休息，因此現場的大家都很怕他累壞身體。

高伊玲在《我家的事》飾演母親阿秋。（牽猴子提供）高伊玲在《我家的事》飾演母親阿秋。（牽猴子提供）

片中飾演母親阿秋的高伊玲，在現實生活中沒有兒女，卻憑藉細膩、真摯又帶有強大共感力的演技，呈現出母親在家中既溫柔又堅韌的一面，讓每位觀眾都能從中看見自己母親的影子。高伊玲被問及自己與母親之間的相處關係時，則是笑著回憶：「我小時候是一個很有主見的小孩，常常讓父母操碎了心。」

高伊玲在《我家的事》中的台詞「難道我這樣做還不夠嗎？」，一語道出無數媽媽心中，面對孩子叛逆期時的無奈與心酸。（牽猴子提供）高伊玲在《我家的事》中的台詞「難道我這樣做還不夠嗎？」，一語道出無數媽媽心中，面對孩子叛逆期時的無奈與心酸。（牽猴子提供）

也因此，在演繹電影《我家的事》中一位心力交瘁卻仍不放手的母親時，她格外能體會父母那種「明明愛得深，卻總不被理解」的矛盾心境，她更坦言，自己在表演時不單只是在演繹角色，更是將過去生命歷程與劇中母親角色交織，才有了今日如此打動人心的演出。談及心中記憶最深刻的母愛時，高伊玲分享：「因為爺爺的關係，我們回家總是會說『ただいま（我回來了）』，而當我聽到『お帰りなさい（歡迎回來）』的回應時，內心總會馬上感到安定。」

《我家的事》真實刻畫家的模樣，高伊玲在片中不計形象演出。（牽猴子提供）《我家的事》真實刻畫家的模樣，高伊玲在片中不計形象演出。（牽猴子提供）

電影《我家的事》即將在9月12日上映，並特別於8月28日、9月2日及9月4日推出「Family Day 我家一起看電影！」特別場，凡攜家人一同觀影，即可免費入場，並獲贈限量電影襪作紀念。詳情請關注「我家的事 Family Matters」官方粉絲頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中