娛樂 最新消息

李雅英理想型曝光！大讚台男「2優勢」：外表像許光漢更加分

〔記者侯家瑜／台北報導〕啦啦隊女神李雅英昨現身義美生醫活動，以甜美造型登場，親手製作霜淇淋、熱情簽名合影，現場宛如粉絲見面會般熱鬧。她不僅展現專業，更用滿滿親和力拉近與粉絲的距離。

李雅英於活動中親手製作義美牛奶霜淇淋。（義美生醫提供）李雅英於活動中親手製作義美牛奶霜淇淋。（義美生醫提供）

活動中，李雅英多次眼眶泛紅，真情告白：「一直以來粉絲們都很關心我，還特地來陪伴我，真的很感謝。」她回憶起剛抵台時，就有粉絲到機場接機，甚至替她舉辦驚喜生日派對，「那一幕我一輩子都不會忘。」她更分享，不只是台灣粉絲力挺，韓國粉絲也常跨海來應援，甚至還有台灣粉絲飛到韓國為她打氣，「雖然來自不同地方，但支持的心情都一樣真誠，這真的很珍貴。」

李雅英現場與粉絲拍立得合影及親筆簽名，打造獨一無二的暖心時刻。（義美生醫提供）李雅英現場與粉絲拍立得合影及親筆簽名，打造獨一無二的暖心時刻。（義美生醫提供）

被問到在台灣的生活，她笑說自己是「夜市愛好者」，最愛逛攤位找蔬菜、菇類美食。她更大方曝私下生活小祕密：「我就住在西門町附近，常會低調去亂晃，台灣生活真的很舒服！歡迎大家巧遇！」自然又不做作的生活態度，也讓粉絲直呼女神更接地氣。

李雅英展現滿滿寵粉誠意，驚喜滿點。（義美生醫提供）李雅英展現滿滿寵粉誠意，驚喜滿點。（義美生醫提供）

而粉絲最期待的問題「理想型」，李雅英靦腆表示：「希望對方能認真看著我、溫柔又有包容心，外貌不重要，但如果像許光漢、邊佑錫那樣陽光、有活力就更加分。」她也大讚台灣男生，「很懂得體諒別人，真的很貼心！」一句話立刻掀起現場尖叫。

