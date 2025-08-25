混血正妹峇里島曬比基尼辣肉！陳奕迅容祖兒追蹤IG 魏如萱翻唱她的歌

〔記者張釔泠／台北報導〕天王天后陳奕迅、容祖兒、魏如萱都愛的香港女聲moon tang挾百萬點閱人氣來台叩關會歌迷，10/18將初登LEGACY，舉辦在台首場個人演唱會「moon tang 『25+1』tour 2025 台北站」，喊話「網友」鶴 The Crane演唱會上見。

moon tang拍攝MV，換上比基尼展現海島風情。（小金鹿娛樂提供）

有著泰國血統的moon tang出道4年，憑藉著優異的音樂實力在香江樂壇闖出名號，不但獲陳奕迅、容祖兒青睞進而追蹤她的IG，魏如萱也曾在網路翻唱她的創作曲《趁你旅行時搬走》，她坦言：「從念書時期就把娃娃姐當偶像，她唱歌的方法讓我發現，原來唱歌可以有這麼多的變化，不一定要用傳統的方法去表達自己。我也是在那時開始發掘自己唱歌的style，學習如何運用及展現自己的聲音。」

熱愛音樂的她私下非常關注台灣樂壇動態，更因此結識了不少台灣音樂圈的朋友，去年曾與新銳創作才女Joyce 就以斯及獨立歌手彥彥一起在台灣合辦音樂會，近期還跟「雙金」才子鶴The Crane合作新歌《雪屋》，她自曝與鶴從合作以來都沒見過「實體本人」，笑說：「只有一次在網上視訊，才真正見到彼此的『廬山真面目』！」主動邀請他及台灣音樂圈朋友屆時來看演唱會。

moon tang的音樂實力獲陳奕迅等天王天后肯定。（小金鹿娛樂提供）

moon tang上個月發行了個人首支華語單曲《一口一》，屆時她將在台灣個唱上以 LIVE演唱方式首唱新歌，熱愛旅遊的她透露整首歌是在飛機上完成，「《一口一》其實是寫出我自己希望在25歲之後的生活能更自由自在，想去世界各地走走看看，吃很多很多的東西，走很多很多的路，所以整首歌很有旅遊的chill氛圍。」MV更選在度假勝地峇里島拍攝，兼任製片的她自己規劃腳本，更配合海島風格換上比基尼展現好身材，有著蜜糖健康膚色的她笑說，「這是我第一次去峇里島，很喜歡那邊自由自在的感覺，邊工作卻有度假的fu，整個拍攝過程非常開心！」

moon tang首度來台舉辦演唱會。（小金鹿娛樂提供）

她私下常來台灣工作或旅行，她透露高中時期曾參加了學校地理遊學團而來台灣旅遊，「當時參觀了很多有關環保的景點，所以我對台灣第一個印象是個很注重環境的地方，覺得這裡的人很純樸又親切，而且每一次搭計程車的時候，司機都很熱情跟我分享台灣的美食跟景點！」提及自己最愛的台灣小吃，她以「內行人」口吻說到：「最愛地瓜球！而且一定要加梅粉。」

