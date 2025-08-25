晴時多雲

娛樂 最新消息

巨乳放桌上爆紅！NHK美女主播離開電視台 轉戰拍清涼寫真

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本NHK主播中川安奈擁有精緻外貌，曾因為傲人上圍及穿搭，引起爭議，今年3月她離開待了9年的電視台，隨後簽約演藝經紀公司「HoriPro」，逐漸轉型為藝人，近日也首度挑戰拍攝性感寫真，坦言「人生第一次的經驗，有一點害羞。」

中川安奈3月離開任職9年的NHK電視台。（翻攝自IG）中川安奈3月離開任職9年的NHK電視台。（翻攝自IG）

中川安奈2016年進入NHK，曾在秋田和廣島工作，直至2020年才回到東京站穩腳跟，主持《朝日新聞》和《星期日體育》等節目。值得一提的是，她去年在轉播巴黎奧運期間，因為身穿膚色針織衫，乍看之下彷彿是裸體，引起爭議，知名度也隨之提升，她的傲人上圍更被封為「NHK峰不二子」。

中川安奈曾經因為一張「巨胸放桌上」的照片爆紅。（翻攝自X）中川安奈曾經因為一張「巨胸放桌上」的照片爆紅。（翻攝自X）

不過，中川安奈3月已經離開NHK，簽約演藝經紀公司「HoriPro」，進軍演藝圈，近日也首度拍攝清涼寫真，展現截然不同於主播時期的嶄新風貌。她表示，「這是我人生第一次的經驗，一開始有點害羞，不過看到照片後，發現許多自己不曾見過的表情，是很大的收穫。拍攝過程非常開心，有機會的話想再次挑戰！」

