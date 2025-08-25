艾成過世3年！生前「摯愛」病重 王瞳陪走最後一哩路

〔記者張釔泠／台北報導〕王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而昨晚出席「台灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會，張芸京驚喜現身台下，現場熱情粉絲擠爆，睽違4年再度與霸氣樂團受邀出席該協會演出，王瞳表示週日（24日）是3年前艾成的告別式，相信艾成不會缺席，一起為受虐兒發聲熱唱。

王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而等歌手齊聚台北愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

愛心晚會由主持人孟慶而演唱《人性本善》與《跟著星走》揭開序幕；班鐵翔則帶來70年代英文經典《Devil Woman》、《Rhinestone Cowboy》等曲，獲滿滿掌聲鼓勵支持，他日前入圍「2025亞洲影視內容大獎」最佳男配角獎，表示心情很開心，拍戲40多年，獎項來來去去的，平常心很重要，

王瞳與霸氣樂團壓軸登台，過往曾與艾成多次探訪愛與希望協會，王瞳哽咽表示：「今晚除了我與霸氣樂團，艾成也沒有缺席，3年前的今天是艾成的告別式，對我而言，選在今天演出，非常的有意義。」張芸京出現則引發粉絲熱情要求合影，張芸京表示受王瞳邀請，共襄受舉一起關懷受虐兒，分享接下來與艾成相關的音樂作品都在籌備中，讓艾成的愛延續。

王瞳日前上節目被國師唐綺陽預告身邊會出現對的人，她直說對於感情不拒絕也不設限，一切都交給緣分，她與艾成的愛犬哈嚕已經16歲，去年9月發病以來，每兩天就要打點滴，她正在拍攝《好運來》，又要照顧病中的愛犬，就近在林口租屋盡量陪伴牠，艾成生前十分的疼愛牠，「我已做好心理準備，坦然面對的珍惜把握，陪伴走牠最後一哩路。」

孟慶而分享近況，除了積極準備推出新單曲與新專輯，也開始計劃生育，目前順其自然調養身體，現在已不避孕。她每年必定出席愛心盛會，表示很多公益團體都有財團或是企業的贊助，但愛與希望協會沒有後援，需要被關切，小時候家裡也曾比較辛苦，自己感同身受，因此更積極的投入公益，希望喚起更多的助力參與。「台灣愛與希望國際關懷協會」助養活動開跑，詳情可洽官網：https://taiwanlove-hope.org/

