晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

艾成過世3年！生前「摯愛」病重 王瞳陪走最後一哩路

〔記者張釔泠／台北報導〕王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而昨晚出席「台灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會，張芸京驚喜現身台下，現場熱情粉絲擠爆，睽違4年再度與霸氣樂團受邀出席該協會演出，王瞳表示週日（24日）是3年前艾成的告別式，相信艾成不會缺席，一起為受虐兒發聲熱唱。

王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而等歌手齊聚台北愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而等歌手齊聚台北愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

愛心晚會由主持人孟慶而演唱《人性本善》與《跟著星走》揭開序幕；班鐵翔則帶來70年代英文經典《Devil Woman》、《Rhinestone Cowboy》等曲，獲滿滿掌聲鼓勵支持，他日前入圍「2025亞洲影視內容大獎」最佳男配角獎，表示心情很開心，拍戲40多年，獎項來來去去的，平常心很重要，

王瞳與霸氣樂團壓軸登台，過往曾與艾成多次探訪愛與希望協會，王瞳哽咽表示：「今晚除了我與霸氣樂團，艾成也沒有缺席，3年前的今天是艾成的告別式，對我而言，選在今天演出，非常的有意義。」張芸京出現則引發粉絲熱情要求合影，張芸京表示受王瞳邀請，共襄受舉一起關懷受虐兒，分享接下來與艾成相關的音樂作品都在籌備中，讓艾成的愛延續。

王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而等歌手齊聚台北愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而等歌手齊聚台北愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

王瞳日前上節目被國師唐綺陽預告身邊會出現對的人，她直說對於感情不拒絕也不設限，一切都交給緣分，她與艾成的愛犬哈嚕已經16歲，去年9月發病以來，每兩天就要打點滴，她正在拍攝《好運來》，又要照顧病中的愛犬，就近在林口租屋盡量陪伴牠，艾成生前十分的疼愛牠，「我已做好心理準備，坦然面對的珍惜把握，陪伴走牠最後一哩路。」

王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而等歌手齊聚台北愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）王瞳與霸氣樂團、班鐵翔、孟慶而等歌手齊聚台北愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

孟慶而分享近況，除了積極準備推出新單曲與新專輯，也開始計劃生育，目前順其自然調養身體，現在已不避孕。她每年必定出席愛心盛會，表示很多公益團體都有財團或是企業的贊助，但愛與希望協會沒有後援，需要被關切，小時候家裡也曾比較辛苦，自己感同身受，因此更積極的投入公益，希望喚起更多的助力參與。「台灣愛與希望國際關懷協會」助養活動開跑，詳情可洽官網：https://taiwanlove-hope.org/

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中