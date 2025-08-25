晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」訪嘉拍攝 嘉義雞肉飯躍上國際

日本旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」，指名拍攝嘉義雞肉飯。（嘉義市政府提供）日本旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」，指名拍攝嘉義雞肉飯。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕旅遊平台Agoda今年初公布「新興旅遊目的地排行榜」嘉義上榜，引發日本觀光客來台「美食之旅」風潮，神奈川電視台旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」日前到嘉義拍攝雞肉飯，讓嘉義市在地美味躍上國際。

日本旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」，日前到嘉義拍攝觀光景點、在地美食小吃與特色店家。（嘉義市政府提供）日本旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」，日前到嘉義拍攝觀光景點、在地美食小吃與特色店家。（嘉義市政府提供）

神奈川電視台旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」經觀光署駐東京辦事處引薦，8月初造訪嘉義，拍攝檜意森活村、花磚博物館、市立美術館等景點，並指名品嚐火雞肉飯，感受道地滋味。

嘉義雞肉飯是庶民美食。（嘉義市政府提供）嘉義雞肉飯是庶民美食。（嘉義市政府提供）

觀光署駐東京主任王紹旬說，派駐東京前曾參訪花磚博物館、嘉義市立美術館等景點，深感嘉義具備豐富人文底蘊；他赴任東京後，也常聽到日本旅行業者推薦嘉義，不只是阿里山入口門戶，也是南台灣行程必經之地，許多旅行團特地停留嘉義，只為品嚐雞肉飯，日本旅客更盛讚嘉義雞肉飯「以最單純的滋味擄獲人心」，值得專程而來。

嘉義雞肉飯成為觀光客青睞的在地小吃。（嘉義市政府提供）嘉義雞肉飯成為觀光客青睞的在地小吃。（嘉義市政府提供）

「像貓咪額頭一樣寬 」主持人岡村帆奈美是首次到嘉義市，她品嚐雞肉飯後驚呼，「雞肉飯肉絲鮮嫩不乾柴，香氣濃郁，讓人忍不住一口接一口！」回到日本後，一定大力推薦朋友來嘉義。另一位主持人沖拓郎 則分享，嘉義既有現代便利，也保有懷舊風情，街道間的花磚與建築極具特色，加上居民親切熱情，讓人留下深刻印象。

嘉義雞肉飯成為遊客喜愛的在地美味。（嘉義市政府提供）嘉義雞肉飯成為遊客喜愛的在地美味。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠說，美食是嘉義市與國際交朋友新名片，就如同雞肉飯一樣溫暖、樸實，吸引更多人認識嘉義。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中