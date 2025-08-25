日旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」訪嘉拍攝 嘉義雞肉飯躍上國際

日本旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」，指名拍攝嘉義雞肉飯。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕旅遊平台Agoda今年初公布「新興旅遊目的地排行榜」嘉義上榜，引發日本觀光客來台「美食之旅」風潮，神奈川電視台旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」日前到嘉義拍攝雞肉飯，讓嘉義市在地美味躍上國際。

神奈川電視台旅遊節目「像貓咪額頭一樣寬 」經觀光署駐東京辦事處引薦，8月初造訪嘉義，拍攝檜意森活村、花磚博物館、市立美術館等景點，並指名品嚐火雞肉飯，感受道地滋味。

觀光署駐東京主任王紹旬說，派駐東京前曾參訪花磚博物館、嘉義市立美術館等景點，深感嘉義具備豐富人文底蘊；他赴任東京後，也常聽到日本旅行業者推薦嘉義，不只是阿里山入口門戶，也是南台灣行程必經之地，許多旅行團特地停留嘉義，只為品嚐雞肉飯，日本旅客更盛讚嘉義雞肉飯「以最單純的滋味擄獲人心」，值得專程而來。

「像貓咪額頭一樣寬 」主持人岡村帆奈美是首次到嘉義市，她品嚐雞肉飯後驚呼，「雞肉飯肉絲鮮嫩不乾柴，香氣濃郁，讓人忍不住一口接一口！」回到日本後，一定大力推薦朋友來嘉義。另一位主持人沖拓郎 則分享，嘉義既有現代便利，也保有懷舊風情，街道間的花磚與建築極具特色，加上居民親切熱情，讓人留下深刻印象。

嘉義市長黃敏惠說，美食是嘉義市與國際交朋友新名片，就如同雞肉飯一樣溫暖、樸實，吸引更多人認識嘉義。

