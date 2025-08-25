遭酸靠老公Junior才能買房！ 林萱瑜曝「婚前財力」怒反擊

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林萱瑜與「Junior」韓宜邦合作八點檔擦出愛火，去年登記結婚，並一起購入中古屋，目前仍在裝潢，預計年底才能入住。豈料，林萱瑜在社群分享裝潢進度，引來網友酸言酸語，她也霸氣反擊。

林萱瑜（右）遭酸靠另一半買房不忍反擊了。（翻攝自IG）

林萱瑜近日在社群分享新家裝潢照片，「最近的興趣就是有空就來新家看一看，然後就會更努力工作？新家裝潢進度50%。」沒想到竟釣出酸民留言，「不要再炫富了，房子還不是靠另一半才買得起」，對此，她反嗆，「你是不是很怕自己沒存在感，辦帳號來留言」，自曝婚前就購入一套房，「難道我還要告訴妳嗎？」



林萱瑜隨後在Threads上貼出這名網友的留言，抱怨「為什麼一定要有另一半才買得起房？」直指現在有許多女生不需要靠另一半，非常不爽對方貶低自己存在的價值和能力，氣炸直呼：「我很努力在賺錢！」

林萱瑜分享新家裝潢進度。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻引起討論，網友紛紛留言鼓勵林萱瑜，「自己買的還是靠另一半買的，乾他屁事」、「這種人真的是讓人白眼都後空翻了」、「我們都知道妳很努力」，她的老公Junior也留言安慰，「老婆啊～～不要理牠了。無間道裡面有句台詞說得很好：『你見過有人進殯儀館跟屍體握手的嗎？』So…why so serious?（何必這麼認真呢）」



