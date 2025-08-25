中職三代見證者！陸筱晴掌舵桃園雲豹飛將 啦啦隊首發名單曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年正式啟動，桃園雲豹飛將職業排球隊宣布成立專屬啦啦隊，由擁有17年資歷的「資深啦啦隊傳奇人物」陸筱晴擔任總監。該隊由影響力動能股份有限公司與飛將育樂股份有限公司共同打造，在陸筱晴領軍下，勢必滿足球迷期待。

擁有17年啦啦隊資歷「資深啦啦隊傳奇人物」陸筱晴，宣布出任桃園雲豹飛將啦啦隊總監。（影響力動能提供）

陸筱晴從中職啦啦隊元年一路走到今日，身兼舞蹈總監與舞台訓練指導，曾擔任「中職明星賽」、「WBCQ經典賽資格賽」舞蹈總監，更是中職唯一橫跨三代的成員。她表示：「我希望帶領女孩們不只是表演者，更能成為賽場與球迷間的情感連結。我相信這支啦啦隊將以專業與真誠，陪伴桃園球迷迎接職排新時代。」

請繼續往下閱讀...

影響力動能執行長陳家奇則強調，啦啦隊女孩已不再只是應援角色，更是球隊品牌與在地文化的重要橋樑，「我們希望透過專業經紀管理，讓女孩們的舞台魅力與個人特色被更多人看見，並在運動文化與商業價值中發揮影響力。」

影響力動能公布首波成員「陽光廷廷」希望能夠照耀更多球迷的心。（影響力動能提供）

擁有職業籃球啦啦隊兩年經歷的羽娜，愛笑鄰家特質，深得球迷的心。（影響力動能提供）

首波成員包括「陽光廷廷」與「羽娜」。廷廷曾參與象漾女孩、新北國王職籃啦啦隊的演出，且都是自第一屆開始加入，更擔任隊長一職，此次跨足排球，讓她成為同時活躍於棒球、籃球、排球的三棲啦啦隊成員。羽娜（舊名Amy）則有兩年職籃啦啦隊經歷，以鄰家女孩的愛笑特質深受球迷喜愛，被暱稱為「小太陽」。這次攜手廷廷出發，希望能將熱情與笑容帶給更多球迷。

為迎接TPVL元年，陸筱晴將於9月中職熱身賽親自登台，與廷廷、羽娜一同演出。隨著11月主場賽事於中原大學登場，桃園雲豹飛將啦啦隊不僅將炒熱現場氛圍，也會透過在地活動、品牌合作與社群互動，將「啦啦隊女孩」的舞台延伸至賽場之外。後續將舉辦徵選活動，並規劃引進韓援，為球迷持續帶來驚喜與活力。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法