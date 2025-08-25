晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中職三代見證者！陸筱晴掌舵桃園雲豹飛將 啦啦隊首發名單曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年正式啟動，桃園雲豹飛將職業排球隊宣布成立專屬啦啦隊，由擁有17年資歷的「資深啦啦隊傳奇人物」陸筱晴擔任總監。該隊由影響力動能股份有限公司與飛將育樂股份有限公司共同打造，在陸筱晴領軍下，勢必滿足球迷期待。

擁有17年啦啦隊資歷「資深啦啦隊傳奇人物」陸筱晴，宣布出任桃園雲豹飛將啦啦隊總監。（影響力動能提供）擁有17年啦啦隊資歷「資深啦啦隊傳奇人物」陸筱晴，宣布出任桃園雲豹飛將啦啦隊總監。（影響力動能提供）

陸筱晴從中職啦啦隊元年一路走到今日，身兼舞蹈總監與舞台訓練指導，曾擔任「中職明星賽」、「WBCQ經典賽資格賽」舞蹈總監，更是中職唯一橫跨三代的成員。她表示：「我希望帶領女孩們不只是表演者，更能成為賽場與球迷間的情感連結。我相信這支啦啦隊將以專業與真誠，陪伴桃園球迷迎接職排新時代。」

影響力動能執行長陳家奇則強調，啦啦隊女孩已不再只是應援角色，更是球隊品牌與在地文化的重要橋樑，「我們希望透過專業經紀管理，讓女孩們的舞台魅力與個人特色被更多人看見，並在運動文化與商業價值中發揮影響力。」

影響力動能公布首波成員「陽光廷廷」希望能夠照耀更多球迷的心。（影響力動能提供）影響力動能公布首波成員「陽光廷廷」希望能夠照耀更多球迷的心。（影響力動能提供）

擁有職業籃球啦啦隊兩年經歷的羽娜，愛笑鄰家特質，深得球迷的心。（影響力動能提供）擁有職業籃球啦啦隊兩年經歷的羽娜，愛笑鄰家特質，深得球迷的心。（影響力動能提供）

首波成員包括「陽光廷廷」與「羽娜」。廷廷曾參與象漾女孩、新北國王職籃啦啦隊的演出，且都是自第一屆開始加入，更擔任隊長一職，此次跨足排球，讓她成為同時活躍於棒球、籃球、排球的三棲啦啦隊成員。羽娜（舊名Amy）則有兩年職籃啦啦隊經歷，以鄰家女孩的愛笑特質深受球迷喜愛，被暱稱為「小太陽」。這次攜手廷廷出發，希望能將熱情與笑容帶給更多球迷。

為迎接TPVL元年，陸筱晴將於9月中職熱身賽親自登台，與廷廷、羽娜一同演出。隨著11月主場賽事於中原大學登場，桃園雲豹飛將啦啦隊不僅將炒熱現場氛圍，也會透過在地活動、品牌合作與社群互動，將「啦啦隊女孩」的舞台延伸至賽場之外。後續將舉辦徵選活動，並規劃引進韓援，為球迷持續帶來驚喜與活力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中