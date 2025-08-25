晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

MIRROR AK有台灣朋友！攜蕭子墨重返韓國 11年前竟是練習生同期

從練習生到國際舞台，蕭子墨（右）、Anson Kong暌違11年再合體，默契依舊。（三和娛樂提供）從練習生到國際舞台，蕭子墨（右）、Anson Kong暌違11年再合體，默契依舊。（三和娛樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國釜山昨天（24日）晚間舉行全球OTT大獎（Global OTT Awards），台灣藝人蕭子墨與香港男團MIRROR成員Anson Kong（AK）一同擔任頒獎人與表演嘉賓，原來兩人從韓國練習生時期就認識，此次重返韓國別具意義。

蕭子墨（左）與榮獲戲王的日本男星坂口健太郎合影交流。（三和娛樂提供）蕭子墨（左）與榮獲戲王的日本男星坂口健太郎合影交流。（三和娛樂提供）

蕭子墨2021年曾憑影集《不讀書俱樂部》入圍釜山國際影展亞洲內容大獎最佳男新人，4年後再次重返釜山，他感動直言，韓國真的是自己演藝旅程的「福地」。昨晚在頒獎典禮後台更巧遇多位亞洲影壇重量級演員，非常幸運能與吳正世、姜有皙、坂口健太郎等人交流並合影，他表示能近距離向3位專業的演員致意、分享對作品的喜愛，感到非常榮幸，希望未來能有機會合作。

蕭子墨在全球OTT大獎上演唱。（三和娛樂提供）蕭子墨在全球OTT大獎上演唱。（三和娛樂提供）

蕭子墨（右）攜手 Anson Kong，在全球OTT大獎獻唱新歌。（三和娛樂提供）蕭子墨（右）攜手 Anson Kong，在全球OTT大獎獻唱新歌。（三和娛樂提供）

蕭子墨昨與香港男團MIRROR成員Anson Kong（AK）一起合唱歌曲《開始的地方》，兩人因2014年於韓國一起作為練習生而結下深厚的友誼，多年來宛如兄弟般互相支持，不過卻長達11年未曾同台。這次再度合體，典禮前他們不斷互相提問、給予打氣，宛如重溫當年的情誼，大會更特別準備了一支VCR，播出兩人當年稚嫩的練習生照片與影像，從艱苦的訓練生活，到初次吃韓國麻辣辛拉麵被辣到流淚的趣事，充滿笑聲與感慨，能在2025年重回釜山登台，兩人都坦言「緊張卻滿懷感動」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中