MIRROR AK有台灣朋友！攜蕭子墨重返韓國 11年前竟是練習生同期

從練習生到國際舞台，蕭子墨（右）、Anson Kong暌違11年再合體，默契依舊。（三和娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國釜山昨天（24日）晚間舉行全球OTT大獎（Global OTT Awards），台灣藝人蕭子墨與香港男團MIRROR成員Anson Kong（AK）一同擔任頒獎人與表演嘉賓，原來兩人從韓國練習生時期就認識，此次重返韓國別具意義。

蕭子墨（左）與榮獲戲王的日本男星坂口健太郎合影交流。（三和娛樂提供）

蕭子墨2021年曾憑影集《不讀書俱樂部》入圍釜山國際影展亞洲內容大獎最佳男新人，4年後再次重返釜山，他感動直言，韓國真的是自己演藝旅程的「福地」。昨晚在頒獎典禮後台更巧遇多位亞洲影壇重量級演員，非常幸運能與吳正世、姜有皙、坂口健太郎等人交流並合影，他表示能近距離向3位專業的演員致意、分享對作品的喜愛，感到非常榮幸，希望未來能有機會合作。

蕭子墨在全球OTT大獎上演唱。（三和娛樂提供）

蕭子墨（右）攜手 Anson Kong，在全球OTT大獎獻唱新歌。（三和娛樂提供）

蕭子墨昨與香港男團MIRROR成員Anson Kong（AK）一起合唱歌曲《開始的地方》，兩人因2014年於韓國一起作為練習生而結下深厚的友誼，多年來宛如兄弟般互相支持，不過卻長達11年未曾同台。這次再度合體，典禮前他們不斷互相提問、給予打氣，宛如重溫當年的情誼，大會更特別準備了一支VCR，播出兩人當年稚嫩的練習生照片與影像，從艱苦的訓練生活，到初次吃韓國麻辣辛拉麵被辣到流淚的趣事，充滿笑聲與感慨，能在2025年重回釜山登台，兩人都坦言「緊張卻滿懷感動」。

