P!SCO花博開唱直擊飛機飛越 統一獅球迷團員有新見解

〔記者陳慧玲／台北報導〕搖滾樂團P!SCO昨（24日）在台北圓山花博公園參加「2025 Park Park Carnival叭叭嘉年華」演出，該場地常能近距離看到飛機飛越天際，主唱小論談到：「首度登上叭叭台就是『送（爽）啦！』！飛機飛過來的時候很震撼。」

P!SCO熱力開唱，透露正在努力寫新歌。（StreetVoice街聲提供）

演出中直擊飛機飛過，吉他手Rachel也有新見解，她說：「我是統一獅球迷，第一次在叭叭台演出，那個飛機直衝而來的感覺，真的是...就像在台南看球一樣，很感動！」

P!SCO演出中看到飛機飛過來，直呼很震撼。（StreetVoice街聲提供）

P!SCO穿著招牌棒球裝，連唱《我懂你的雨天》、《心臟不可思議的WAVE》等歌曲，另外唱到《甘芭爹！我愛你》，團員也對著難得前來演出現場的團員媽媽大喊：「我愛你！」貝斯手Omoi在這首歌結束後也大聲對媽媽表白：「媽媽我愛你。」P!SCO也透露，已經在努力寫歌，預計年底就會有新作品跟大家見面。

