娛樂 電視

李睿紳拋高富帥！菜市場混跡婆媽狂讚：比電視還帥

〔記者李紹綾／台北報導〕李睿紳在三立八點檔《百味人生》大突破自己過去「高富帥」的戲路，這回穿梭在菜市場與小吃店之間，還為角色特地接髮。他笑說：「以前角色都光鮮亮麗，這次想挑戰完全不同的風格，讓觀眾看到另一面的我。」

李睿紳（右）在《百味人生》飾演於菜市場長大的孩子。（翻攝自臉書）李睿紳（右）在《百味人生》飾演於菜市場長大的孩子。（翻攝自臉書）

為了更貼近角色，李睿紳利用空檔健身、曬太陽，調整自己的狀態，努力讓自己更像「市場長大的孩子」。不過外景拍攝也十分辛苦，近期氣溫動輒飆破38度，有次從早拍到下午，他發現攤位上的蔬菜熱到快熟了，不禁直呼：「當市場小孩真的不容易。」

李睿紳在《百味人生》穿梭於菜市場與小吃店之間，還特別為角色接髮。（三立提供）李睿紳在《百味人生》穿梭於菜市場與小吃店之間，還特別為角色接髮。（三立提供）

市場裡的婆媽們對拍攝充滿好奇，常常圍觀，還熱情稱讚李睿紳「比電視上更帥」，讓他笑說：「我在電視裡有多醜？有時候婆媽一群圍過來，根本不用再找臨演了。」他這次和陳小菁合作，讓彼此留下深刻印象，陳小菁讚他敬業又有默契，不過也打趣抱怨：「就是身高太高，對戲一場下來脖子好痠。」兩人前所未有的角色挑戰，擦出新鮮火花，直呼：「演起來超級過癮！」

