金曲歌王熱狗驚喜宣告「冷狗」計畫 八十八顆芭樂籽主唱中斷演出

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Park Park Carnival叭叭嘉年華」昨（24日）晚在台北花博公園落幕，金曲歌王「MC HotDog」熱狗壓軸演出，並驚喜宣告「冷狗」計畫。另外八十八顆芭樂籽主唱阿強演出中自覺好像中暑，喊了一聲「我真的快不行了！」便中斷演出。

熱狗希望以後有機會舉辦巡演，專唱冷門卻好聽的歌曲。（StreetVoice街聲提供）

熱狗這次以「MC HotDog aka 寂寞的小水怪」為名登場演出， 「寂寞的小水怪」是他以前發表歌曲的帳號，昨晚他以《離開》作為開場曲，感謝歌迷願意留到那麼晚看他表演，熱狗透露最近一直在寫歌，希望明年可以有新專輯，另外驚喜談到：「我還想做一場小型演唱會巡演，就是死忠歌迷會來的那種，專門挑冷門歌來唱，因為我發現我那種冷門的歌都寫得很好，這個就是要唱給跟了很久的朋友聽，巡演要叫『冷狗』，大家會來嗎？」熱狗帶來多首歌曲，最後在全場大合唱《我愛台妹》中結束此次演出。

請繼續往下閱讀...

八十八顆芭樂籽主唱阿強和歌迷熱情互動。（StreetVoice街聲提供）

近日天氣炎熱，昨天八十八顆芭樂籽大約在下午三點多上場演出，第一首就帶來快節奏的《請你把我乾杯吧》，帶動現場歌迷跳起來，沒想到唱到第四首時，主唱阿強突然表示：「我覺得我中暑了，各位中暑了嗎？我真的快不行了。」便中斷演出，他下台休息，接受醫護人員檢查，發現竟是低血壓。

直至近傍晚五點，八十八顆芭樂籽才繼續登台演出，下半場曲目由《中年聖鬥士》開始，接著又唱《恭喜你又活下來了一天》，恢復活力的主唱阿強表示：「謝謝大家，活下去很重要！我們今天演兩次，太久沒有來，今天就演好演滿。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法