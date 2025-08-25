晴時多雲

娛樂 電視

直擊！八點檔女神甩「貴婦惡女」標籤 穿拖鞋現身市場叫賣杏仁茶

陳小菁在《百味人生》化身杏仁茶攤販，在路邊叫賣。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳小菁在三立八點檔《百味人生》徹底拋開以往的「貴婦」、「惡女」螢幕形象，化身杏仁茶攤販，在路邊叫賣，十足「市場婆媽」的模樣，讓觀眾眼睛一亮，也更加期待後續發展。

陳小菁在《百味人生》化身杏仁茶攤販，在路邊叫賣。（三立提供）

陳小菁這次徹底跳脫以往的螢幕形象，在劇中化身市場賣杏仁茶的攤販，笑說這才是最貼近她真實生活的樣貌。多年來，她常被安排飾演商場女強人或壞女人，這次卻過足戲癮，因為「市場女性正是台灣女性的縮影，樸實、勤儉、大嗓門卻心地善良」，陳小菁打趣說：「以前是噼哩啪啦一長串台詞罵人，現在是噼哩啪啦一長串台詞在市場叫賣。」

陳小菁在《百味人生》徹底拋開以往的「貴婦」、「惡女」螢幕形象。（三立提供）

陳小菁在《百味人生》徹底拋開以往的「貴婦」、「惡女」螢幕形象。（三立提供）

陳小菁提到，以前上戲要踩高跟鞋、戴耳環展現氣勢，動不動談的是「億元生意」，現在穿的是拖鞋、圍裙，斤斤計較的是「幾毛錢的菜價」。私下的她，非常愛逛傳統市場，也會親手做菜給家人及小孩吃，因此演來特別得心應手。市場裡婆婆媽媽關心菜價、比對肉的新鮮度、閒話家常，甚至八卦話題，都是她揣摩角色的最佳素材。有次拍攝結束還沒卸妝，就有婆婆媽媽真的跑來向她買杏仁茶，甚至還意外收到杏仁茶攤商的代言邀請。

