金鐘60主持人揭曉！Lulu首挑大梁曾寶儀再披戰袍

〔記者侯家瑜／台北報導〕「第60屆金鐘獎」主持人名單正式揭曉！典禮將於10月17、18日連兩天在台北流行音樂中心舉行，由三立電視台製播。今年「節目類」頒獎典禮邀來風格鮮明、魅力十足的 Lulu黃路梓茵 首度擔綱主持；隔日「戲劇類」則由沉穩大方的 曾寶儀 再度回歸主持，再披戰袍迎接「金鐘60」的榮耀時刻。

Lulu（右）首挑大梁、曾寶儀再披戰袍主持金鐘60。（三立提供）

Lulu坦言自己早就期待這一天，「如果你們沒找我，我也會想說，欸～要不要我來服務大家？」她自稱從小是「電視兒童」，曾是觀眾、參與紅毯、沒得獎者、得獎者，也做過串場主持，如今首度坐鎮典禮，感觸深刻。她笑說自己30歲，剛好是金鐘60的一半，站在世代交會的中間位置，「我不是想站在最前，而是想把大家串在一起。」

Lulu將主持金鐘60戲劇類頒獎典禮。（三立提供）

曾寶儀則繼第57屆後再度挑戰主持，她認為60週年意義非凡，「不是只回顧一年，而是回顧六十年，雖然我沒活那麼久，但金鐘獎陪我走過人生每一階段。」她直言，金鐘就是台灣的縮影，「台灣往前走，我們也在成長。」

曾寶儀將主持金鐘60戲劇類頒獎典禮。（三立提供）

對於外界可能的比較，Lulu笑說：「說沒壓力太囂張，但我覺得這是兩場獨立的事。」曾寶儀也呼籲：「台灣應該停止用『比較』吸眼球，為什麼不能『共好』？沒有觀眾，我們做這些就沒有意義。」她希望透過主持，把「共好」理念帶給大家。兩人私下也常交流，Lulu打趣：「寶儀姊有我做不到的事，但我也有她做不到的，像她不可能把腳放在頭上！」幽默互動更讓人期待典禮的火花。

