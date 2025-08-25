晴時多雲

娛樂 最新消息

歌后林憶蓮出土學生證 肥嘟青澀激似韓國人

林憶蓮分享就讀香港瑪利曼中學學生證，當年只有15歲的她樣貌曝光。（香港星島日報）林憶蓮分享就讀香港瑪利曼中學學生證，當年只有15歲的她樣貌曝光。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕59歲金曲歌后林憶蓮近年旅居英國，為慶祝入行40周年，近期才再度現身香港舉行《迴響 Resonance 2025 巡迴演唱會》，為了宣傳才開設社交平台，並不時分享生活點滴，近日出土舊學生證，樣貌引起討論。

林憶蓮15歲樣貌青澀，其實與長大後差別不大。（香港星島日報）林憶蓮15歲樣貌青澀，其實與長大後差別不大。（香港星島日報）

林憶蓮日前分享就讀香港瑪利曼中學（前身為Maryknoll Sisters' School）學生證，當年只有15歲的林憶蓮樣貌青澀，與長大後差別不大。證件上寫有中英文名「林憶蓮」、「Sandy Lam」、出生日期1966年4月26日，於1980年至1981年就讀3D班。不少網友留言：「清純學生妹」、「是小小蓮呀！超級可愛的哇」、「學生時代的Sandy好像韓國人」等。

她回憶中學時期特別能吃，因此長得胖嘟嘟，長大後才保持纖細身材。（香港星島日報）她回憶中學時期特別能吃，因此長得胖嘟嘟，長大後才保持纖細身材。（香港星島日報）

發文中，林憶蓮留言：「這是一張舊學生證，它彷彿把我帶回到15歲的自己。」林憶蓮有感而發憶當年：「當時我在一所女子中學念書。下課後，總會和兩位最要好且家住得靠近的同學結伴，從山坡上的學校一路說說笑笑、歪歪斜斜地走下來。二十分鐘左右，說長不長。走到稍微熱鬧一點的街區，第一件事情就是找吃的—咖哩魚蛋、牛雜、砵仔糕、雞蛋仔，香港街邊小吃琳瑯滿目。那時候正處發育期的我，胃口特別好，總是吃得心滿意足。」

林憶蓮有大批死忠歌迷。（香港星島日報）林憶蓮有大批死忠歌迷。（香港星島日報）

林憶蓮還記得當年吃不停：「然後我們擠上電車，晃晃悠悠半小時，朝各自回家的方向前行。下車後，離家還有一段路要走。沿途的小食檔、小推車又飄來陣陣香氣，還是那些惹味的小吃……讓人忍不住再抓一口。於是放學的這一段路，幾乎都是在『吃吃停停』中度過。回到家沒多久，家裡的晚飯又準時端上桌。所以中學時期的我特別能吃，也因此長得胖嘟嘟的，而那條放學回家的路，也因此成了一條很美好的路。」

林憶蓮近年旅居英國，為慶祝入行40周年，近期才再度現身香港舉行演唱會。（香港星島日報）林憶蓮近年旅居英國，為慶祝入行40周年，近期才再度現身香港舉行演唱會。（香港星島日報）

當年由於沒有太多娛樂，林憶蓮坦言生活簡單：「那時生活簡單而美好。沒有手機、沒有網路，每天也沒有這麼多訊息。日常就是上課、念書、考試，上學，放學。偶爾擔心成績，偶爾在意同學的眼光。更多時候，我花心思在小小的喜歡上——喜歡哪個同學，喜歡哪個明星，喜歡哪首歌，喜歡收聽電台。日子無憂無慮，心裡怦怦跳的，只是些單純的歡喜。」

