娛樂 最新消息

深夜最易使詐 165專線一年保住民眾3.79億血汗錢

〔記者侯家瑜／台北報導〕紀實節目《被騙的人都Call我》直擊165反詐騙專線，揭露詐團分時段出沒的驚人習性。僅靠24支電話與51名員警，165專線一年就成功阻止5800件詐騙，保住民眾血汗錢高達3.79億元。

《被騙的人都Call我》直擊165反詐接線中心48小時日常。（台灣大哥大MyVideo提供）《被騙的人都Call我》直擊165反詐接線中心48小時日常。（台灣大哥大MyVideo提供）

節目鏡頭首度貼身跟拍165接線中心48小時，員警們必須不眠不休和詐團鬥智，還得安撫情緒激動的民眾，甚至有人打來「求愛」。長期高壓下，他們只能靠運動、或玩娃娃機來紓壓。有人無奈笑說：「在台灣，警察就是服務業，服務兼執法，還要做功德。」

165平均每天接進1500通電話，高峰時更突破3000通，每名員警至少得接聽60通以上。他們也整理出詐團的「時間表」：上午常見「假檢警」鎖定中高齡受害者；下午則以「網購糾紛」為主，受害者往往一步步被誘導加碼匯款。

《被騙的人都Call我》皆詐騙習性，入夜最危險。（台灣大哥大MyVideo提供）《被騙的人都Call我》皆詐騙習性，入夜最危險。（台灣大哥大MyVideo提供）

最危險的時段，則落在夜深人靜之後，「愛情詐騙」與「虛擬貨幣投資詐騙」湧現，常有人被網路「男/女友」或自稱投資高手的假身份蒙蔽，即使報案仍深信不疑。對此，員警最常用一句金句提醒：「他們說投資會賺錢，那他們自己賺就好，不會發生在我們身上啊！」犀利直白，卻往往最能敲醒受害者。

