「迷因台式民主」版主被求刑7月 四叉貓補一槍

台北地檢署今（25）日依恐嚇危害安全罪、違反個資等罪提起公訴，並建請法院量處戴男（中）7月以上、林女6月徒刑。（資料照）台北地檢署今（25）日依恐嚇危害安全罪、違反個資等罪提起公訴，並建請法院量處戴男（中）7月以上、林女6月徒刑。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「迷因台式民主」版主戴瑞甯刻意將京華城案11名檢察官與3名法官的姓名、照片合成血跡圖並散布於網路；追蹤該粉專的林姓女子則將相關影像轉傳至社群平台Threads，並附文「命債命還」等字眼。台北地檢署認為，2人行為已對司法人員人身安全及司法威信造成重大威脅，今（25）日依恐嚇危害安全罪、違反個資等罪提起公訴，並建請法院量處戴男7月以上、林女6月徒刑。

稍早網紅「四叉貓」劉宇以『「賀」迷因台式民主被起訴』為題發文，披露「迷因台式民主」版主戴瑞甯，違反個資法和恐嚇罪，求刑7個月，四叉貓激動說：「開心，他以前常常用粉專作圖罵我，我不跟他計較而已，他就越來越過份，這次終於踢到鐵板了吧！」

網紅「四叉貓」劉宇長期關心時事。（翻攝自四叉貓臉書）網紅「四叉貓」劉宇長期關心時事。（翻攝自四叉貓臉書）

檢方調查，本業為工程師的戴瑞甯長期關注京華城案，7月1日前台北副市長彭振聲妻子墜樓身亡經媒體報導，翌日凌晨於新北市汐止住處利用合成軟體製作「血跡版」檢察官照片，並在粉專貼文標註「記住他們的名字跟臉」、「又找到了一位，找了你好久的法官，記住他們的名字跟臉」等文字，意圖加害檢察官生命、自由及名譽。隨後，他又以同樣手法處理承審法官照片，發布於粉專。

檢方追查，林女為該粉專追蹤者，亦對墜樓新聞憤慨，下載合成圖後，以他人帳號登入「Threads」轉發，並留言「命債命還」，煽惑大眾對11名檢察官為恐嚇或傷害等行為。

檢方指出，戴、林2人的行徑不僅讓檢察官與法官心生畏懼，亦造成社會不安，甚至可能引發模仿效應，情節重大，建請法院量處戴男7月以上有期徒刑，林女6月有期徒刑。

